Una familia capturó con miles de fotos más de 70 años de historia de Xàbia y dejó un fondo de "incalculable valor"

ALICANTE, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los hermanos Molina, Pepe y Vicent, compaginaron durante décadas sus trabajos de herrería con una verdadera vocación documental. Su interés por conservar la esencia de las costumbres y vivencias de Xàbia (Alicante) los llevó a capturar con su cámara miles de momentos irrepetibles. Empezaron utilizando la cámara de su padre y enviaban las fotografías a revelar fuera del municipio, cuando aún no existían laboratorios locales. Este hábito se convirtió en un archivo espontáneo, pero de "incalculable valor", que hoy se transforma en patrimonio cultural.

Así lo ha explicado el Ayuntamiento de Xàbia después de entregar este jueves a Pepe Molina el fondo digitalizado de imágenes pertenecientes a su familia, un conjunto excepcional de más de 12.000 archivos entre fotografías y cintas de vídeo que retratan más de siete décadas de vida en el municipio.

En el Archivo Municipal, la concejala de Cultura, Mavi Pérez, ha sido la encargada de hacerle entrega del disco duro con todo el material, que ha sido cuidadosamente digitalizado, clasificado y contextualizado durante el último año.

Las primeras imágenes datan de los años 50 y las más recientes llegan hasta la actualidad. Entre los documentos gráficos se encuentran escenas ya desaparecidas como la ofrenda de Fogueres en el Calvario, el proceso de l'escaldà y la pansa, además de rincones emblemáticos del municipio que han cambiado con el paso del tiempo.

También se incluyen fotografías de les Fogueres de Sant Joan, así como de procesiones, actos religiosos, celebraciones populares, eventos deportivos, vida cotidiana, retratos familiares, y momentos íntimos que, pese a lo personal, forman parte de la memoria colectiva xabiera, ha detallado el consistorio en un comunicado.

El archivero municipal, Juanjo Mas, ha destacado que "el fondo de la familia Molina es uno de los más significativos que hemos recibido, no solo por su volumen, sino por su valor emocional y social".

"Gracias a ellos, podemos ver cómo era Xàbia hace 70 años: su gente, sus tradiciones, sus calles, su evolución. Es una fuente visual imprescindible para entender la identidad de la Xàbia de nuestros antepasados", ha comentado.

TRABAJO PARA CONTEXTUALIZAR LAS FOTOGRAFÍAS

A lo largo del último año, Pepe Molina ha colaborado estrechamente con el equipo del archivo, acudiendo cada semana para contextualizar cada fotografía. Gracias a su memoria y generosidad, se han podido identificar lugares, fechas, rostros y anécdotas, que han permitido dotar al fondo de una dimensión documental única.

La edil de Cultura ha agradecido a la familia Molina su generosidad y su compromiso con la historia de Xàbia: "Este fondo es un legado de incalculable valor, no solo para el archivo, sino para toda la ciudadanía. Gracias a los hermanos Molina, hoy podemos ver cómo hemos cambiado, cómo hemos crecido, y también qué cosas seguimos conservando. Desde el Ayuntamiento queremos rendir homenaje a esta labor silenciosa y constante, que ha dejado una huella imborrable en nuestra memoria colectiva".

La concejala ha extendido un especial agradecimiento a Juanjo Mas y al equipo del Archivo Municipal por el gran trabajo técnico y humano realizado durante todo este proceso. Su esfuerzo constante, profesionalidad y sensibilidad han sido clave para que este legado familiar se haya podido conservar, ordenar y poner en valor como parte fundamental de la historia de Xàbia, ha resaltado el consistorio. El fondo ha sido ordenado cronológicamente y por localización, permitiendo su consulta a vecinos y cualquiera que lo desee.