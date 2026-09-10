Familiares de víctimas mortales de la dana trasladan al rector de la UJI su "malestar" por seguir Pradas como docente

CASTELLÓ 10 Sep. (EUROPA PRESS) - -

La Asociación Víctimas Mortales DANA 29-O ha dirigido una carta a, Jesús Lancis, rector de la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló, para trasladarle su preocupación y profundo malestar por la incorporación, un curso escolar más, de la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas como profesora sustituta en la universidad pública.

La Asociación considera que esta incorporación plantea "importantes cuestiones de carácter institucional, ético y moral" especialmente teniendo en cuenta que Pradas "se encuentra investigada judicialmente en el procedimiento que trata de esclarecer las circunstancias y posibles responsabilidades relacionadas con la gestión de la emergencia durante la dana del 29 de octubre de 2024, que provocó la muerte de 232 personas".

Las víctimas y sus familiares subrayan que "respetan plenamente la presunción de inocencia y el derecho de defensa", y que no pretenden anticipar ningún pronunciamiento sobre la eventual responsabilidad penal de la investigada. "Su reclamación se sitúa -explican- en otro ámbito: el de la responsabilidad y sensibilidad que debe mantener una institución pública ante una situación que continúa abierta judicialmente y que afecta directamente a cientos de familias".

En la carta, la Asociación traslada al Rectorado que resulta "especialmente doloroso para las familias que, mientras la Justicia continúa tratando de determinar qué ocurrió durante aquella emergencia y qué responsabilidades pudieron existir, una de las personas investigadas por su actuación al frente de la gestión de emergencias pueda incorporarse con total normalidad a la actividad docente de una universidad pública".

La Asociación considera que la UJI "no puede permanecer al margen de esta cuestión" y reclama al rector una respuesta oficial sobre la posición de la institución "ante las implicaciones que, desde el punto de vista ético y moral, plantea esta incorporación".

"MEMORIA, SENSIBILIDAD Y RESPETO"

La carta remitida al Rectorado aborda además otros aspectos que la Asociación considera relevantes y que quiere poner en conocimiento de la institución antes de hacer públicas todas sus consideraciones. Para las víctimas, "no se trata de cuestionar derechos fundamentales ni de sustituir a la Justicia, sino de reclamar que las instituciones públicas mantengan memoria, sensibilidad y respeto hacia las 232 personas fallecidas y hacia unas familias que, casi dos años después de la tragedia, continúan reclamando verdad, justicia y memoria".

La Asociación espera ahora que el Rectorado de la Universitat Jaume I dé una respuesta a la misiva y explique públicamente cuál es la posición de la institución ante esta situación, considerando que "la respuesta de una universidad pública ante una cuestión de esta naturaleza también forma parte de su responsabilidad ante la sociedad".