Las familias despiden "con un dolor inmenso pero con serenidad" a las víctimas del naufragio de Indonesia

Imagen de Álvaro Ortuño, familiar de las víctimas del naufragio de Indonesia - JORGE GIL/EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las familias han despedido "con un dolor inmenso, pero con serenidad" a las víctimas del naufragio de Indonesia del pasado 26 de diciembre, al tiempo que han agradecido también a la sociedad valenciana y española su apoyo y han asegurado que buscarán una justicia "tranquila, sin odio ni rencor; una justicia que honre su memoria y nos permita seguir adelante con dignidad".

Así lo ha expresado Álvaro Ortuño, hermano de Andrea, superviviente del naufragio junto con otra de sus hijas, antes del funeral celebrado este sábado, en memoria de las víctimas, en la parroquia de San Josemaría Escrivá, en el barrio de Campanar de València. El oficio religioso ha comenzado sobre las 12 horas.

Cabe recordar que se hallaron los cuerpos sin vida del marido de Andrea, Fernando Martín, de 44 años; del hijo de este con una pareja anterior, Mateo, de 9 años, y el 29 de diciembre el de Lía, de 12, también hija de Andrea de un matrimonio anterior. Además, la búsqueda de Quique, niño de 10 años también desaparecido en el naufragio de Indonesia, finalizó sin éxito después de que las autoridades dieran por concluido el operativo. Las tareas de búsqueda se prolongaron durante 15 días por el Parque Nacional de Komodo sin éxito.

Al acto han asistido representantes de las instituciones, entre otros, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, la vicepresidenta Primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, y la primera teniente de alcalde y concejala de Hacienda y Presupuestos, María José Ferrer San Segundo.

Álvaro Ortuño ha expresado su "más sincero y profundo agradecimiento" a "todas las personas, colectivos, fuerzas de seguridad y a la representación consular" que han acompañado a los familiares durante "estos días tan difíciles", al mismo tiempo que también ha tenido palabras de agradecimiento para las instituciones.

Ortuño también ha agradecido, "a título personal", al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a Pilar Bernabé y a la alcaldesa de València, María José Catalá, quienes, "desde el primer día, han actuado, no solo con responsabilidad política, sino con una profunda humanidad".

El también tío de Mateo, Lidia y Quique y cuñado de Fernando ha dado las gracias a los medios de comunicación "por la sensibilidad, el cuidado y la prudencia" con las que han tratado "una tragedia que íntima, pero que ha movido a tantas personas".

"Gracias a nuestras familias y a todos nuestros amigos; a quienes han estado cerca físicamente y a quienes, aun estando lejos como en Uruguay, nos han hecho llegar su apoyo. Gracias a quienes nos han escrito por redes sociales o cualquier medio, a quienes han llamado, y también a quienes, sin hacerlo, ya sea porque no han sabido o no han querido molestar, nos han tenido presentes en su pensamiento y en su corazón", ha enfatizado Ortuño.

Dicho esto, tampoco se ha olvidado del pueblo de Labuan Bajo, al que también ha ensalzado por su "cariño, solidaridad y por el amor con el que nos han acompañado en todo momento y a todas las personas que participaron en las labores de búsqueda". "A los equipos de rescate, a los voluntarios y, muy especialmente, a nuestros buzos, que nos dieron sus pulmones y también sus alas, entregándose más allá del deber, con una generosidad que nunca olvidaremos, terima kasih --gracias--", ha insistido.

"Gracias a la sociedad valenciana y a la sociedad española en su conjunto, por demostrar una vez más su calidez humana, su empatía y su capacidad de acompañar en el dolor sin pedir nada a cambio", ha manifestado.

"ESTÁN EN UN LUGAR MEJOR"

Durante la lectura del comunicado, Ortuño ha subrayado que sus familiares --Mateo, Lidia, Quique y Fernando-- "están en un lugar mejor": "Hoy acompañamos a los nuestros a la habitación de al lado, con un dolor inmenso, pero también con la serenidad de saber que están en un lugar mejor".

Del mismo modo, ha agregado que, desde esa paz, las familias reafirman su compromiso con la búsqueda de una justicia "tranquila, sin odio ni rencor; una justicia que honre su memoria y nos permita seguir adelante con dignidad".

"Gracias, de corazón, a todas las personas de buena voluntad que nos han sostenido en este camino. Nunca lo olvidaremos y os pedimos que no os olvidéis de nosotros. Gracias", ha sentenciado.