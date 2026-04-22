Fampa-València cree "lamentable" llegar a la huelga indefinida y dice que está "en manos de Ortí" poner soluciones

Elisabet Garcia, del CEIP Blasco Ibáñez de Beniparrell, centro afectado por la dana, nueva presidenta de FAMPA-València - FAMPA

VALÈNCIA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La nueva presidenta de la Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de la Província de Valencia (Fampa-València), Elisabet Garcia, ha manifestado que sería "lamentable" que se llegara a producir huelga indefinida educativa desde el próximo mes de mayo y, aunque ha señalado que hay que negociar por las dos partes --administración y sindicatos docentes-- cree que "está en manos de la consellera" de Educación, Carmen Ortí, solucionar "las muchas deficiencias" de la enseñanza pública.

Así lo ha manifestado Garcia, en declaraciones a Europa Press, preguntada por la posibilidad de que algunos sindicatos de profesores convoquen un paro indefinido ante lo que consideran una "negativa" de las Generalitat a negociar sus reivindicaciones de mejora de condiciones laborales y retributivas.

Fampa-València muestra su apoyo a las peticiones del colectivo docente en cuanto al incremento de salarios. "En cualquier trabajo se quiere estar bien pagado", ha señalado la nueva máxima responsable de la federación, que ha hecho notar que, además de la subida salarial, los sindicatos piden otras cuestiones referentes a las infraestructuras, la bajada de ratios o el fomento del valenciano.

En todo caso, ha expresado su confianza en que no se llegue a la huelga: "Esperemos que no llegue a tanto porque habría problemas graves. No lo queremos".

En este sentido, Garcia ha subrayado la necesidad de que se tenga en cuenta de que hay grupos de alumnado, especialmente segundo de Bachillerato, "que tiene mucho que perder", puesto que debe realizar las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) de las que "depende su futuro laboral".

"LUCHAMOS POR EDUCACIÓN PUBLICA DE CALIDAD"

"Si finalmente se lleva a cabo, habrá que adaptarse, estamos luchando por la educación publica de calidad, pero sería lamentable llegar a ese punto", ha aseverado.

Acerca de qué cree que hace falta para encauzar de nuevo las conversaciones, la representante del colectivo de familias ha afirmado que "evidentemente, habría que negociar por ambas partes".

No obstante, ha recordado que hay "muchos temas" que mejorar en la educación pública y "está en manos de la consellera solucionar esto". "La pandemia, la dana... vamos sumando historias y estamos cada vez peor", ha concluido.