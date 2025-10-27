Farmamundi lanza el corto 'La solidaridad que lo hizo posible. Historias de reconstrucción tras la dana'

VALÈNCIA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Farmamundi ha lanzado el corto documental 'La solidaridad que lo hizo posible. Historias de reconstrucción tras la dana' que recoge, a través de varios testimonios, lo vivido el 29 de octubre de 2024, cuando la dana azotó la provincia de Valencia que se saldó con 229 víctimas mortales, y las acciones en marcha un año después, entre ellas el acompañamiento psicosocial y la formación en prevención y movilización comunitaria frente a futuros riesgos medioambientales.

"El dolor ha dado paso a la esperanza gracias al empuje de una ciudadanía que no se ha rendido y cuyo grito todavía resuena en las calles en busca de respuestas. Esa fuerza colectiva es la protagonista del nuevo documental de Farmamundi, 'La solidaridad que lo hizo posible. Historias de reconstrucción tras la dana'", recoge el comunicado de la organización.

La presidenta de Farmamundi, Sara Valverde, ha explicado que el vídeo visibiliza el "coraje de un pueblo que, desde la pérdida, ha sabido tejer redes y reconstruir sus vidas", al mismo tiempo que ha subrayado el "trabajo comprometido" que el personal sanitario, a pie de calle, hizo los primeros días para dar atención en salud, "con el apoyo puntual de Farmamundi".

Así, la pieza audiovisual da voz a las personas que vivieron la catástrofe y que se implicaron desde el primer momento en la respuesta humanitaria, como el alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara; el farmacéutico de Paiporta, Javier Martí, cuya farmacia, arrasada, fue punto de referencia; la presidenta de Farmamundi, Sara Valverde; Humu Isaah, vecina de Alfafar afectada e Inma Martínez, madre de un niño con autismo que a día de hoy trata de recuperar su vida tras el trauma.

MATERIAL SANITARIO, ALIMENTOS Y ATENCIÓN PSICOSOCIAL

Durante este año, Farmamundi ha coordinado, junto a ayuntamientos, entidades sociales y administraciones públicas, una "respuesta integral" que abarca desde la atención sanitaria y psicosocial hasta la desinfección de centros educativos, el apoyo a la infancia y la mejora de espacios comunitarios. "En total, casi un millón de euros destinados a la asistencia inmediata y reconstrucción", ha remarcado el director general de Farmamundi, Joan Peris.

Por ello, la ONG, gracias a las 2.565 entidades, empresas y personas donantes, entre ellas un millar de farmacias, distribuyó más de 13 toneladas de material sanitario e higiénico desinfectado en siete colegios en Paiporta, repartió 3.000 menús a domicilio para personas mayores en Alfafar y ha ofrecido atención psicosocial junto a Médicos del Mundo en seis municipios.

El trabajo también incluye ayudas directas a mujeres supervivientes de mutilación genital femenina y trabajadoras del hogar y los cuidados en situación de vulnerabilidad, a través de Red Aminata y AIPHyC, respectivamente.

Del mismo modo, se han realizado proyectos de salud comunitaria y emocional con la Fundación FAD, y apoyo a la infancia junto a la Fundación Columbus, para garantizar terapias, materiales educativos y bienestar a niñas y niños con autismo y diversidad funcional bajo el paraguas de APNAV, APAMI y Fundació Mira'm.

ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL Y FORMACIÓN EN PREVENCIÓN

"Un año después, seguimos constatando que la ola de solidaridad iniciada tras la dana no se ha detenido. La ciudadanía, las farmacias, las empresas y tantas entidades sociales, junto a la implicación de más de 40 personas voluntarias, han demostrado que la reconstrucción solo es posible gracias al compromiso colectivo", ha añadido Peris.

También Farmamundi continúa con el acompañamiento psicosocial con la creación de espacios de escucha y bienestar comunitario y con la formación en prevención y movilización comunitaria frente a futuros riesgos y catástrofes medioambientales.

"La dana nos deja un aprendizaje urgente: reforzar los sistemas de alerta temprana y garantizar una mejor coordinación institucional. La solidaridad ha sido más fuerte que el agua, pero ahora debemos transformarla en resiliencia, prevención y derechos", ha concluido.