La Fe administra por primera vez en España una terapia dirigida con radiofármacos para el cáncer de próstata metastásico

VALÈNCIA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Medicina Nuclear del Hospital La Fe de València ha administrado con éxito el primer tratamiento con radiofármacos dirigido, lo que se conoce como 'radioligando', aprobado en España para pacientes con cáncer de próstata metastásico resistente a la castración y con expresión del antígeno de membrana específico de próstata.

El cáncer de próstata metastásico resistente a la castración es una forma avanzada de la enfermedad en la que el tumor se ha diseminado y progresa a pesar del tratamiento hormonal. El nuevo fármaco se dirige de forma específica a tumores que expresan el antígeno de membrana específico de próstata, una diana frecuente en el cáncer de próstata avanzado, permitiendo un tratamiento más preciso.

El procedimiento se ha realizado dentro de un enfoque terapéutico multidisciplinar coordinado entre los servicios de Urología, Oncología Médica y Medicina Nuclear, "consolidando a La Fe como centro de referencia nacional en teragnosis y medicina de precisión oncológica".

"El uso de terapia con radiofármacos representa un enfoque de medicina de precisión disruptivo, integrando diagnóstico y tratamiento en una sola estrategia dirigida. Estamos muy orgullosos de poder ofrecer este avance terapéutico a pacientes que hasta ahora tenían opciones muy limitadas", explica el jefe de Medicina Nuclear de La Fe, Rafael Díaz, en un comunicado.

El cáncer de próstata es una de las principales causas de mortalidad por cáncer en hombres, sobre todo en mayores de 50 años, y la forma metastásica resistente a la castración presenta un pronóstico especialmente adverso, con una supervivencia media a cinco años de aproximadamente un 15%. Esto subraya la necesidad de innovaciones terapéuticas dirigidas y eficaces para mejorar resultados clínicos en esta población.

La terapia administrada se ha aprobado recientemente en España tras la evaluación de los resultados del ensayo clínico de fase III VISION, que demostró una reducción significativa del riesgo de muerte y de progresión radiológica en comparación con el tratamiento estándar. Estos datos han respaldado tanto la aprobación regulatoria como la financiación por parte del Sistema Nacional de Salud (SNS), lo que facilitará el acceso de muchos pacientes a esta opción terapéutica.

El Hospital La Fe ha sido pionero en España en el manejo de pacientes con radiofármacos dirigidos, como uno de los servicios de Medicina Nuclear con mayor experiencia en este campo a nivel nacional. "El compromiso de La Fe con la innovación asistencial y la investigación aplicada nos permite estar a la vanguardia en tratamientos que combinan diagnóstico y terapia de forma integrada, beneficiando de forma directa a pacientes con necesidades complejas", subraya el doctor Díaz.

CAMBIO DE PARADIGMA

La introducción de esta terapia ha sido posible gracias a la colaboración estrecha entre especialidades. Según el especialista de Medicina Nuclear de La Fe, Stephan Prado, este tratamiento "representa un cambio de paradigma en el abordaje del cáncer de próstata metastásico resistente a la castración. Su administración exige precisión, coordinación clínica y experiencia en medicina nuclear avanzada, competencias que La Fe ha consolidado con éxito".

Este avance se enmarca dentro de una estrategia asistencial e investigadora que posiciona a La Fe como uno de los hospitales públicos líderes en el tratamiento personalizado del cáncer y en el uso de técnicas integradas de diagnóstico y terapia para patologías complejas.