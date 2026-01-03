La Fe dispone de un arco pulmonar para obtener imágenes en 3D que reduce la radiación en pacientes de neumología

El Hospital La Fe dispone de un arco pulmonar para la obtención de imágenes en 3D que reduce la radiación en pacientes de neumología y optimiza el diagnóstico - GVA

VALÈNCIA, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitari i Politècnico La Fe ha incorporado un arco en C para la obtención de imágenes en 3D de última generación y ya está operativo en la Unidad de Neumología Intervencionista. El equipo destaca por reducir significativamente la exposición a las radiaciones y por optimizar la precisión diagnóstica, ha detallado la Generalitat en un comunicado.

El gerente de la agrupación sanitaria Valencia Sur y de La Fe, José Luis Poveda, ha subrayado que "este tipo de tecnología supone un nuevo avance en la medicina personalizada, ya que permite diagnósticos más seguros, rápidos y eficaces, siempre con el bienestar del paciente como prioridad".

En la misma línea, el jefe de sección de Neumología, Enrique Cases Viedma, ha detallado las principales ventajas: "Los pacientes reciben menos radiación gracias a sistemas automáticos de reducción de dosis, mientras que nosotros conseguimos mayor precisión diagnóstica por la calidad de imagen y la visualización en tiempo real. Además, permite poder aplicar tratamientos locales con precisión, lo que es una novedad que se añade al arsenal terapéutico fundamentalmente en procesos tumorales de pulmón. La seguridad mejora con la movilidad del arco, la estabilidad del sistema y el registro digital tanto de dosis como de procedimientos".

El nuevo equipamiento, valorado en 242.000 euros, está especialmente pensado para intervenciones neumológicas, incluidas las exploraciones en pacientes pediátricos.

IMÁGENES NÍTIDAS CON MENOR RADIACIÓN

Su generador de rayos X captura imágenes nítidas con menor radiación mediante programas automáticos que se ajustan a la anatomía de cada paciente; incluso incorpora rejillas desmontables para adaptarse los pacientes pediátricos.

El diseño del arco presenta una apertura más grande que la de los modelos convencionales, lo que facilita tanto el acceso del paciente como la visualización desde distintos ángulos.

Su capacidad de movimiento y rotación completa permiten un posicionamiento exacto durante las intervenciones, mientras que los frenos y el pedal de control aseguran estabilidad.

La estación de trabajo complementa el sistema con almacenamiento masivo de imágenes y herramientas avanzadas de procesado de las imágenes: zoom, medición, visualización en mosaico y capacidad de adquisición en 3D.

La adquisición se ha realizado dentro del Plan de Acuerdos Marco de Equipos de Alta Tecnología Sanitaria del Ingesa (Plan AMAT-I).