La Fe registra diez trasplantes renales de donantes vivos en el primer semestre de 2026

Archivo - CValenciana.- El Hospital La Fe registra un incremento del 30,5% de trasplantes y un 50% más de donaciones de órganos - HOSPITAL LA FE - Archivo

VALÈNCIA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València ha registrado diez trasplantes renales de donantes vivos en el primer semestre de 2026. Con este registro, el centro ha superado en seis meses toda la actividad del año 2024, que registró siete donaciones de este tipo, y podría superar las 15 donaciones de 2025.

Tal y como ha indicado la coordinadora de trasplantes de La Fe, Ana Tur, "detrás de este incremento de las donaciones renales en vida está la optimización de todo el proceso: el trasplante de donante vivo permite programar la cirugía en el momento en que tanto donante como receptor se encuentran en mejor estado de salud, lo que permite incluso evitar la entrada en diálisis", recoge la Conselleria de Sanidad en un comunicado.

Al realizarse la extracción y el implante de forma casi simultánea, el órgano sufre un menor daño isquémico, y aumentan las probabilidades de una función renal inmediata. "Junto a este menor riesgo de isquemia, cuando además existe relación genética entre donante y receptor, la mayor similitud inmunológica minimiza el riesgo de rechazo", ha añadido el jefe del Servicio de Nefrología del Hospital La Fe, Pablo Molina.

De esta manera, "el trasplante renal de donante vivo constituye la opción terapéutica que proporciona los mejores resultados en supervivencia del injerto, supervivencia del paciente y calidad de vida", ha asegurado el doctor.

Los datos históricos del sistema español, reflejados en los registros de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), muestran un perfil de donante muy definido que también se observa en La Fe: alrededor del 64% son mujeres y la edad media se sitúa en torno a los 52 años.

En cuanto al vínculo con el receptor, predominan las parejas sentimentales y familiares de primer grado, lo que incluye a hermanos o progenitores. En el caso de donantes sin vínculo familiar, figura que se conoce como 'el buen samaritano', la ley exige acreditar ante un juez que la decisión es puramente altruista.

TÉCNICA DE LAPAROSCOPIA Y ROBOT DA VINCI

La técnica estándar empleada en La Fe para la extracción es la laparoscopia, una cirugía mínimamente invasiva, y el uso de robot Da Vinci. Este método permite reducir el tiempo de hospitalización y favorece una recuperación mucho más rápida para el donante.

Tras la intervención, la persona donante puede llevar una vida normal, con el único requisito de realizarse controles médicos periódicos para monitorizar su función renal de por vida. Desde marzo de 2025, los donantes se acogen a un régimen especial de incapacidad temporal que protege su situación laboral durante el proceso de donación y recuperación.