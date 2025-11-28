La Fe de València cuenta con el primer prototipo de escáner PET cerebral de alta resolución construido en España - GVA

VALÈNCIA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital La Fe de València cuenta con el primer prototipo de un nuevo escáner cerebral de alta resolución construido en España, el Helmet-PET, cuya validación clínica se realiza en este centro tras haber sido seleccionado como uno de los más idóneos a nivel nacional.

La herramienta cuenta con una inversión de 4,11 millones de euros por parte del Ministerio del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) y el Consorcio de Investigación Biomédica en Red, CIBER, del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

El PET cerebral es un escáner que muestra la actividad cerebral en tiempo real y que es "más preciso, más sensible, con menos radiación y más cómodo" para los pacientes, especialmente los más vulnerables. Entre otras cosas, permite detectar cambios muy tempranos de enfermedades como el Alzheimer, seguir la evolución con exploraciones más frecuentes, llegar a zonas del cerebro muy pequeñas que antes no podían verse con claridad y abrir nuevas líneas de investigación sobre enfermedades neurodegenerativas.

También servirá para el diagnóstico de tumores cerebrales, epilepsia, trastornos del movimiento como el Parkinson, la evaluación del daño tras un infarto cerebral y algunas alteraciones psiquiátricas.

DISEÑO EN FORMA DE CASCO

El objetivo del nuevo dispositivo es "superar las limitaciones de los sistemas convencionales" y ofrecer imágenes de alta resolución con menor dosis de radiofármaco y tiempos de exposición más cortos. Además, su diseño en forma de casco permite un "mejor ajuste" a la cabeza, lo que mejora la sensibilidad y la precisión en el análisis de estructuras cerebrales pequeñas.

El equipo, modular y ergonómico, incluye un escáner compacto, una estación de procesado de las imágenes con inteligencia artificial y un sillón motorizado adaptable a cualquier posición del paciente, desde tumbado o en silla de ruedas a sentado.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, han visitado este viernes el centro para hacer seguimiento del proyecto, con el gerente del departamento de salud València-La Fe, José Luis Poveda, y representantes del Instituto de Salud Carlos III y del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica para Salud de Vanguardia.

"EN LA FRONTERA MUNDIAL DE LA NEUROIMAGEN"

En declaraciones a los medios tras la visita, Diana Morant ha asegurado que el PET cerebral es "un hito que coloca a nuestro país en la frontera mundial de la neuroimagen" y ha destacado que es "un ejemplo de cómo España se está convirtiendo en un estado emprendedor, que invierte para impulsar los avances tecnológicos del futuro".

"Hoy es un día muy importante para la Comunitat, hoy estamos entregando un prototipo para un nuevo PET cerebral de alta resolución, un equipamiento de última generación que nos va a ayudar precisamente a hacer los primeras análisis de deterioros cognitivos o de enfermedades degenerativas en pacientes", ha expuesto.

Así, ha especificado que, además de tener "una resolución mayor y de tener mejores imágenes, va a ser menos invasivo en el sentido de que vamos a radiar menos al paciente". También es "un aparato muchísimo más sensible con personas que no soportan, por ejemplo en una resonancia o en otro tipo de equipamiento, estar totalmente cubiertos", ha agregado.

"Lo que hemos hecho ha sido gastar cuatro millones de euros para que aquí en el Hospital la Fe se instale este prototipo que puede ser la próxima generación de aparatos para hacer esos estudios cerebrales que ya no miden la morfología del cerebro, sino la actividad cerebral, y con ella podemos detectar Alzheimer, incluso por ejemplo otras enfermedades como una depresión", ha indicado.

Morant ha precisado que esto se ha llevado a cabo a través de compra pública precomercial, que significa que una administración pública, en este caso el Instituto de Salud Carlos III, "pone una necesidad encima de la mesa, la necesidad de estos equipamientos mejores y de nueva generación, y el CDTI hace una llamada" para que alguna empresa de España realice "ese desarrollo tecnológico".

"Y acaba, por tanto, ese desarrollo tecnológico en nuestro país en una empresa de nuestro país, pagado con dinero público para que llegue después a un servicio público como es la sanidad pública, que al final va a ser nuestro cliente. Por tanto --ha reivindicado-- el Gobierno de España apuesta e invierte junto con las empresas para desarrollar equipamientos de vanguardia que ayuden a mejorar la sanidad pública".

El PET cerebral instalado en el Hospital de la Fe de València para su validación es el fruto de una colaboración público-privada innovadora en la que ha participado el MICIU y la Sociedad Española de Electromedicina y Calidad (SEDECAL). Este primer prototipo forma parte de una Compra Pública Precomercial que ha realizado el Ministerio a través del CDTI y que cuenta con una inversión global de 9,2 millones de euros procedentes de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea.

Contempla, además del PET, un segundo prototipo de escáner también de altísima resolución y gran capacidad de detección, que está desarrollando la Universidad Carlos III de Madrid. En este caso, cuenta con un contrato de 3,76 millones de euros está pendiente de instalarse en un hospital para su validación.

"AVANZANDO HACIA LA EXCELENCIA"

De su lado, el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha celebrado que la Comunitat Valenciana "continúa avanzando hacia la excelencia" y prueba de ello es que "ha sido seleccionada a nivel nacional para validar este nuevo equipamiento tecnológico que cuenta con financiación del Ministerio y que se ha instalado en el Hospital La Fe por ser un referente a nivel nacional e internacional".

Gómez ha afirmado que toda financiación del Ministerio para la Comunitat Valenciana "es muy bien recibida y en este caso coincide con la apuesta de la Conselleria de Sanidad por toda innovación que permita diagnósticos más precisos y tratamientos más eficaces".

Además, ha apuntado que esta es una iniciativa que se prueba clínicamente en la Comunitat Valenciana, "pero cuyo impacto se proyectará dentro y fuera de ella, ya que se enmarca en el modelo de Compra Pública Precomercial, que financia el desarrollo y validación de prototipos antes de su llegada al mercado".

Por otra parte, Gómez ha incidido en el "compromiso e impulso" dado por la Conselleria de Sanidad a la investigación sanitaria y ha reivindicado que "una de las primeras medidas" puestas en marcha fue crear una Dirección General de Investigación e Innovación específica, "una medida que parece obvia, pero que no existió en los dos últimos años de la anterior legislatura".

Además, Sanidad ha realizado un "importante esfuerzo "para crear el marco jurídico idóneo para los profesionales del sector de la investigación. "Hemos elaborado un decreto que dignifica las condiciones del personal investigador y se ha firmado el primer convenio colectivo de las Fundaciones de Investigación Biomédica de la Comunitat Valenciana para atraer y retener el talento investigador", ha puntualizado.

Respecto a esto último, el conseller ha destacado la importancia y necesidad de atraer y retener el talento porque son "la base fundamental, ya que la tecnología sin el talento no serviría para nada, y en la Comunitat Valenciana hay mucho personal investigador altamente capacitado". Y ha mencionado la creación de nuevas categorías profesionales como la de médico investigador y enfermero investigador como otra de las medidas.