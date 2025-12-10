Fecoval reclama un "mando único" a Gobierno y Consell para desbloquear la reconstrucción tras la dana

Archivo - Estragos de la DANA en las calles de Paiporta (Valencia), a 2 de noviembre de 2024 - JORGE GIL / EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Contratistas de Obra Pública de la Comunidad Valenciana (Fecoval) ha manifestado este miércoles su "preocupación" por la "enorme falta de avance" en la reconstrucción de los municipios afectados por la dana, "pese a que el Gobierno central habilitó un paquete extraordinario de 1.750 millones de euros con el objetivo de restablecer todos los servicios municipales dañados".

Según ha informado la entidad en un comunicado, estos fondos se transfirieron directamente a las entidades locales y se reforzaron con el apoyo de las empresas públicas Tragsa y Vaersa. "Pese a que la arquitectura administrativa parecía, por tanto, diseñada para actuar con rapidez, la realidad es que, transcurrido más de un año desde la catástrofe y seis meses desde la llegada de los fondos, únicamente se ha licitado un 2,8 por ciento del presupuesto", ha señalado la organización.

Santa Isabel ha idnicado que es "evidente que algo no ha funcionado. El sistema ha fallado" y ha afirmado que la raíz del problema "ha estado en la falta de un interlocutor adecuado para los ayuntamientos".

La Federación, que presentó hace unas semanas un informe técnico con medidas para "acelerar" la reconstrucción, ha manifestado que las administraciones locales "no disponen de capacidad técnica ni operativa para asumir la elaboración de valoraciones, la redacción de proyectos y la tramitación contractual, puesto que hacerlo supone sacrificar en gran medida su funcionamiento ordinario".

La solución que proponen desde Fecoval se basa en que el contacto directo de los municipios "debería recaer en un ente único de coordinación integrado por las tres administraciones (estatal, autonómica y Diputación) capaz de organizar los trabajos, relacionarse con las corporaciones locales y ordenar la ejecución de forma eficaz".

"Los municipios disponen de los fondos y las administraciones cuentan con los medios. Lo que falta es una coordinación real que permita activar de forma efectiva todo este dispositivo", ha subrayado Santa Isabel.

En este sentido, la Federación urge una "reacción inmediata" de las administraciones para "desbloquear la recuperación de servicios básicos". "En el encuentro entre Gobierno y Consell que tendrá lugar la semana que viene, este debería ser uno de los puntos del orden del día. Somos parte inequívoca de la solución y vemos imprescindible reorganizar la arquitectura del procedimiento para unificar criterios y acelerar definitivamente la reconstrucción. No podemos permitir que el retraso en la gestión siga afectando a medio millón de valencianos", ha advertido.