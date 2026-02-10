Feijóo y Llorca destacan la unidad de las CCAA del PP para reconocer la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana

(I-D) El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca; el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo; el presidente de AVE, Vicente Boluda, y la alcaldesa de Valencia, María José Catalá. durante la Asamblea General AVE - Rober Solsona - Europa Press

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, han coincidido en destacar el consenso alcanzado entre todos los barones 'populares' a favor de una propuesta de reforma de financiación autonómica que reconozca la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana, mediante un fondo de nivelación y un plan extraordinario de 12.000 millones de euros durante diez años para la reconstrucción tras la dana.

Así lo han expuesto ambos en sus intervenciones durante la asamblea general de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), donde han lamentado que el Gobierno perdió una "gran oportunidad" de impulsar una reforma que reconozca la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana y de otras autonomías como la Región de Murcia. Ambos también han cargado contra la propuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez "pactada con los independentistas" catalanes, ya que fue acordada con ERC.

Feijóo ha reprochado al Gobierno que no haya impulsado un sistema de financiación "adecuado a la realidad" para corregir los "efectos o defectos" del modelo actual que data de 2009. Todo ello, ha subrayado, a pesar de tener "más dinero que nunca" en las arcas del Estado gracias a los "más de 80.000 millones de euros" de fondos europeos a fondo perdido y al aumento de la recaudación por la inflación sin que se haya "tocado el IVA" o deflactado la tarifa del IRFP. "Jamás ningún primer ministro de España tuvo tanto dinero", ha ilustrado.

Respecto a la propuesta de financiación del Gobierno, ha denunciado que "el independentismo quiere un modelo que rompa el modelo común" porque "tiene la llave de la mayoría". Es más, ha sostenido que esta propuesta es "justamente lo contrario que el sistema de financiación" porque, según él, se basa en que "los que más recaudan aportan menos y los que menos aportan más".

"En financiación hemos perdido una gran oportunidad", ha insistido, y ha criticado que se demuestra que "en este momento en España manda el independentismo, te guste o no, y hemos de aceptarlo". Un independentismo "sorprendente", a su juicio, porque "están los independentistas de izquierda y de derecha tanto en Euskadi como en Catalunya".

Y ha enfatizado: "En esta ensalada es imposible hacer un proyecto nacional. Por eso es tan importante que venga alguien y diga: yo tengo un proyecto nacional para España".

Dicho esto, ha admitido que en financiación es complicado "dejar satisfecho al cien por cien de la población", pero es necesario un "proyecto nacional" que compense a las autonomías infrafinanciadas, lo que "significa que en otras comunidades tendremos que ralentizar la inversión".

"NO HE CAMBIADO DE OPINIÓN"

Feijóo ha asegurado que él no ha "cambiado de opinión" respecto a la reforma de financiación que es necesaria. "He dicho, he mantenido y sigo manteniendo que la Comunitat Valenciana está mal financiada", ha recalcado como ha recordado que plasmaron en la 'Declaración de Zaragoza' los 13 barones del PP, que gobiernan "el 70% de la población española": "Todos nos hemos puesto de acuerdo".

Según ha expuesto, en la propuesta de los 'populares' aparecen "dos cosas singulares": un fondo transitorio de nivelación tanto para la Comunitat Valenciana como para alguna autonomía más y un plan especial para afrontar la reconstrucción tras la dana. "Y esto lo han firmado Madrid, Andalucía, Galicia, Cantabria, Castilla y León, La Rioja, Baleares, Canarias...", ha resaltado.

El 'Plan Valencia' de reconstrucción que propone el PP, que Feijóo presentó enero del año pasado, fue fruto de reuniones con especialistas en infraestructuras hídricas y sistemas viarios para "ver qué le falta a la Comunitat Valenciana para acabar sus infraestructuras" como el Corredor Mediterráneo.

Esos 12.000 millones de inversión en las infraestructuras de la Comunitat durante diez años supone, según el líder del PP, duplicar los 600 millones que destina cada año el Estado a ello. "Con esto podemos acreditar que somos un país solidario con una comunidad que ha quedado francamente tocada como consecuencia de las inundaciones", ha aseverado.

LLORCA LAMENTA LA FALTA DE NEGOCIACIÓN

Por su parte, el jefe del Consell ha reiterado que la propuesta del Gobierno "no es un modelo justo para la Comunitat Valenciana", sino que se cerró "sin ninguna negociación previa con los demás, solo con uno que ni siquiera es presidente de ninguna comunidad".

Llorca se ha dirigido a los empresarios presentes en la asamblea de AVE para preguntarles si "irían a negociar con un proveedor a solas que saben que va a intentarles engañar todo el tiempo". "Ese no es el mecanismo para hacerlo", ha insistido, y ha abogado por negociar la financiación "con todos los actores presentes; los que tengamos que decidir lo que es justo para nuestra tierra, pero también para nuestro país".

Es por eso que ha asegurado que comparte la opinión de Feijóo de que "se ha vuelto a perder una oportunidad, y especialmente para los valencianos que sufrimos más que nadie". "Pero creo, sinceramente, que no hay voluntad de solucionarlo", ha reprochado, y también ha puesto en valor que "más del 80% de los presidentes autonómicos se han comprometido a resaltar una singularidad valenciana, incluso dos, que no es algo muy sencillo".