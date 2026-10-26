Feijóo protagonizará un mitin el sábado 21 de noviembre en la plaza de toros de València

Archivo - El presidente del Partido Popular, Alberto Nuñez Feijóo, interviene en un mitin en la Plaza de Toros, a 21 de mayo de 2023, en Valencia - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, protagonizará el principal mitin de la campaña de los 'populares' en la Comunitat Valenciana el sábado 21 de noviembre en la plaza de toros de València.

Según han confirmado fuentes de la organización de la campaña del PPCV a Europa Press, el partido ya trabaja para "llenar el acto" en la plaza de toros de València, escenario emblemático para los 'populares' durante las últimas décadas y símbolo de sus etapas de mayorías absolutas.

Desde la campaña del PPCV se muestran "contentos" porque, a su juicio, la organización de este mitin "demuestra que la Comunitat Valenciana tiene un peso importante y una capacidad de movilización enorme".

El pasado viernes, durante un acto de precampaña protagonizado por Feijóo en el Palau de les Arts, el presidente de la Diputació de València y del PP en esta provincia, Vicent Mompó, se comprometió a "reventar" la plaza de toros de València durante la campaña del 29N.

Por su parte, durante su intervención en este mitin, Feijóo dijo que no tenía "tiempo" para despedirse porque aseguró que regresará a València en las próximas semanas. "Amo profundamente a esta Comunitat, he sentido todo lo que ha pasado y no me olvido", manifestó en alusión a la dana del 29 de octubre de 2024, que dejó 233 víctimas mortales.

Núñez Feijóo ya participó en 2023 en un acto electoral en la plaza de toros de València, durante la campaña de las elecciones autonómicas y municipales del 28M. Entonces lo hizo acompañado por el 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón y por la que en aquel momento era aspirante a la alcaldía de València, la actual primera edil, Mª José Catalá, ahora elegida por Génova como cabeza de lista por Valencia al Congreso el 29N.