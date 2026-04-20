La Feria del Libro de Elche supera los 30.000 asistentes y los 10.000 ejemplares vendidos

Feria del Libro de Elche - AYUNTAMIENTO DE ELCHE

ALICANTE, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Feria del Libro de Elche (Alicante), celebrada en el paseo de la Estación desde el pasado viernes y hasta el domingo, ha superado los 30.000 asistentes y se han vendido más de 10.000 ejemplares, 2.000 más que el año anterior, según la concejala de Comercio, Caridad Martínez.

La edil ha señalado que desde el Ayuntamiento están "muy contentos" con la "gran" acogida que ha tenido este año este acontecimiento en este nuevo emplazamiento, detalla el consistorio en un comunicado.

Martínez también ha agradecido "la implicación de todas las librerías participantes", además de las asociaciones literarias, autores y la Concejalía de Bibliotecas, que ha contado por segundo año con una carpa para la realización de sesiones y talleres para toda la familia.

Entre los ejemplares "más vendidos" este año hay libros como 'Islandia', de Manuel Vilas; 'Cómo sobrevivir a las putadas de la vida', de Lorena Gascón; 'Una niña buena', de Elisabeth Benavent; 'La venganza de los templarios', de Begoña Valero; 'Misma vida', de Aitor Aráez; 'Comerás flores', de Lucía Solla, o 'Roma ardiendo y tú bailando', de Miguel Gane.

Durante todo el fin de semana, pasaron por la feria más de 120 autores, como Juan Tallón, Jorge Molist, Miguel Gane, Manuel Vilas, Lorena Gascón, Víctor del Árbol o Benjamín Prado. En concreto, hubo más de 200 firmas de libros.

En esta edición, se instalaron 15 carpas donde se ubicaron las librerías y asociaciones participantes, así como la central donde se llevaron a cabo diferentes talleres, presentaciones o ponencias, además de una zona infantil.

Las librerías participantes fueron Ali i Truc, CopiCarrús, L'Extrem, El Salvador, Séneca Jove, Papelería Alcudia, Campusprint Papelería Librería, Librería Punto y Coma, La Pulga, Diógenes Literario, Santos, Monografic Comics/Frikimasters, Frikimon, Librería la Manzanera y Seneca. Además, han formado parte las asociaciones Literaturelx, Letra Violeta y Escritores en su Tinta.