El Festival 10 Sentidos arranca su grito 'Por la cultura' con la danza "hipnótica" de Sadeck Waff

VALÈNCIA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El Festival 10 Sentidos celebra su apertura este viernes en la Ciudad de las Artes y las Ciencias con 'Murmuration', un espectáculo inédito de la compañía del coreógrafo francés Sadeck Waff creado para la ciudad del Turia y que se representará junto a bailarines y bailarinas locales.

Se trata de una propuesta abierta al público que se desarrollará en la zona situada entre el Museo de las Ciencias y CaixaForum. Este montaje dará el pistoletazo de salida al certamen, que hasta el próximo 18 de mayo ocupará diversas salas de la ciudad.

Sadeck Waff es conocido por sus hipnóticas y geométricas coreografías, que el público ya pudo disfrutar en la clausura de los Juegos Paralímpicos de Tokio. Las personas interesadas en ver esta pieza podrán hacerlo de manera gratuita en alguno de los tres pases, a las 20:00, a las 20:30 y a las 21:00 horas.

De esta forma, el Ayuntamiento de València y la Fundación Visit València colaboran, junto a otras entidades e instituciones, en la propuesta de esta oferta cultural.

La concejala de Turismo, Innovación y Captación de Inversiones, Paula Llobet, ha subrayado que este tipo de citas ayudan a "consolidar a Valencia como un destino turístico cultural y musical".

Maxime Henri-Rouss, director de l'Institut Français de Valencia, ha recalcado la importancia de para nosotros conectar con el territorio y a los artistas de Francia con los de València y "este es un festival muy arraigado en el tejido cultural y que se organiza con ese escaparate de arte detrás".

Por otra parte, gracias a Escalante, el teatro de la Diputació de València, el Festival 10 Sentidos traerá a la mítica compañía 'Rosas', de la coreógrafa y bailarina belga Anne Teresa de Keersmaeker.

La obra 'Fase, four movements to the music of Steve Reich' cambió el discurso de la danza contemporánea y fue interpretada por la propia autora hasta 2018, cuando pasa a dos nuevos dúos de bailarinas. Laura Bachman y Yuika Hashimoto la presentarán este sábado, 4 de mayo, en el Teatro Principal a las 20:00 horas.

'Fase, four movements to the music of Steve Reich' consta de tres dúos y un solo, coreografiados sobre cuatro composiciones repetitivas del compositor minimalista estadounidense. De Keersmaeker utiliza la estructura de la música de Reich para desarrollar un lenguaje de movimiento independiente que no se limita a ilustrar la música, sino que le añade una nueva dimensión.

Para profundizar en los principios coreográficos de esta "mítica" pieza, Espai LaGranja acogerá una clase magistral impartida por la bailarina de 'Rosas', Laura Bachmann, dirigida a bailarines profesionales de la ciudad.

"Nos alegra ver que el Festival 10 Sentidos crece cada año y nos propone espectáculos innovadores en València, acercándolos especialmente a la juventud con iniciativas como el Club de Espectadores Jóvenes. Escalante comparte ese objetivo, por lo que no podía faltar en una nueva edición", ha señalado la diputada de Juventud y Teatros de la Diputació de València, Rocío Gil.

La XIII edición del festival de las artes vivas, con su lema 'PorLaCultura', ha apostado por una programación que abarca creadoras y creadores consagrados y emergentes, locales e internacionales, de diversas disciplinas y geografías.

El domingo 5 de mayo a las 18:00 h. tendrá lugar en la Sala Refectorio del Centro del Carmen de Cultura Contemporánea la muestra del proyecto comunitario 'NINGUNA PARTE (Aprendiendo a vivir)'. Un trabajo conjunto de varias semanas de duración entre el artista valenciano Jaume Ibáñez y participantes de la Asociación Asindown y de la Coral Allegro de ONCE Valencia.

Presentarán un ejercicio de expresión multidisciplinar con el aula como inspiración, un espacio vacío o un pedazo de casa, fuera de ella, dispuesto para aprender. A las 19:00 horas el Claustro Renacentista del CCCC también recibirá el Concierto de Plantas, ATeec Vol. 1 del valenciano David Orrico y Colectivo Nerval, una instalación interactiva y experiencia escénica con fines reflexivos para humanos y plantas en búsqueda de una reconexión posible.

El director-gerente del Consorci de Museus, Nicolás Bugeda, ha subrayado la "enorme satisfacción" que es "comprobar el grado de excelencia de este festival al que desde la primera edición impulsamos desde la Generalitat a través del Consorcio".

CLUB DE ESPECTADORES JÓVENES

Por otra parte, el 10 Sentidos vuelve a poner en marcha para los más jóvenes el Club de Espectadores Jóvenes- IVAJ, uno de sus proyectos más exitosos.

Con el objetivo de acercar las artes a un público joven y promover la fidelidad de nuevas audiencias, 10 Sentidos colabora con el Institut Valencià de la Joventut - Carnet Jove para ofrecer a sus participantes acceso a una veintena de propuestas culturales de manera exclusiva y vivirlas también detrás de los escenarios.

Con esta filosofía de potenciar la creación joven, 10 Sentidos colabora por primera vez con el Instituto de la Juventud, organismo público adscrito al Ministerio de Juventud e Infancia, y presenta 'Ventana Creación Joven Injuve', un espacio dirigido a profesionales de las Artes Escénicas que presentará algunos proyectos escogidos en la última edición de las Ayudas Injuve para la Creación Joven.

La convocatoria que tiene lugar en la ciudad de Madrid, desde hace años y que ahora se expande a València por primera vez dentro de la programación 10 Sentidos, tiene por objetivo apoyar la carrera de jóvenes artistas emergentes, la difusión de los proyectos seleccionados y la dinamización del sector cultural.

La actividad 10 Sentidos continuará hasta el 18 de mayo sin descanso por diferentes espacios y sedes de la ciudad. El próximo lunes 6 de mayo, en el Monasterio San Miguel de los Reyes, tendrá lugar un gran encuentro de profesionales de las artes de toda Europa, la plataforma Focus Days 10 Sentidos, celebrará su jornada cultural de intercambios y redes de cooperación internacional en el emblemático espacio, sede de la biblioteca valenciana, para contribuir al diálogo y reflexión sobre la cultura y la acción social, que fomenta el festival desde sus inicios, con más de una veintena de agentes culturales de dentro y fuera del territorio.

Al respecto, el director general de Cultura, Sergio Arlandis, ha declarado: "Reforzamos nuestro apoyo a la cultura, además, estamos muy sensibilizados con el mundo de la danza y vamos a doblar nuestros esfuerzos en facilitar más herramientas para que la Comunidad Valenciana pueda disfrutar de este tipo de espectáculos".