El Festival de Cine de Alicante reconoce a la diseñadora Cristina Rodríguez con el Premio Fashion Cinema 2026

La diseñadora de vestuario Cristina Rodríguez; la coordinadora de Fashion Cinema, Rosario Puñales; la concejala de Turismo de Alicante, Ana Poquet, y el director del Festival Internacional de Cine de Alicante, Vicente Seva - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine de Alicante reconocerá a la diseñadora de vestuario Cristina Rodríguez con el Premio Fashion Cinema 2026. Se trata de un galardón que distingue la trayectoria y la aportación de "destacados" profesionales de este ámbito.

La entrega tendrá lugar durante la próxima edición del certamen, que se celebrará del 23 al 30 de mayo. La homenajeada, siete veces nominada a los Goya en diseño de vestuario, ha sido recibida este viernes por la concejala de Turismo, Ana Poquet; el director del certamen, Vicente Seva, y la coordinadora de Fashion Cinema, Rosario Puñales, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Poquet ha señalado que el festival marca "el inicio de la temporada primaveral" y ha aseverado que "llena de luz y cine" la ciudad. Asimismo, ha resaltado el apoyo por parte del consistorio al certamen a través de Alicante Film Office.

En este sentido, la edil ha subrayado que el festival se encuentra "muy consolidado" y ha asegurado que está posicionado "en el mapa internacional" y promociona así "el nombre de Alicante". Además, ha destacado "el gran nivel de los premiados".

Por su parte, Rodríguez ha afirmado que recibir este reconocimiento supone "un orgullo absoluto", porque es "un premio a toda una carrera". "Es muy difícil que en la vida te reconozcan tu trabajo y cuando ocurre es algo extraordinario", ha agregado.

En este contexto, la galardonada ha remarcado que el hecho de que este reconocimiento llegue en su tierra lo hace "todavía más especial" y ha expresado que se siente "muy de Benidorm y muy valenciana también desde lo estético".

La diseñadora ha añadido que "el vestuario ha sido clave para que muchas películas sean icónicas" y ha recalcado que ellos ponen "un sello" a las obras audiovisuales. "A veces una historia puede ser sencilla, pero si la estética es bella te atrapa, te interesa, por eso creo que el vestuario debe tener el lugar que merece", ha enfatizado.

EXPOSICIÓN

Con motivo de este reconocimiento, se organizará una exposición en el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA) dedicada a su trayectoria y a su obra, donde el público podrá conocer algunos de sus trabajos "más representativos".

Además, el próximo 29 de mayo, Rodríguez ofrecerá una 'masterclass' en la que compartirá su experiencia y su visión del vestuario cinematográfico y abordará la "importancia" del diseño como elemento narrativo dentro de una producción audiovisual.

Por su parte, Puñales ha destacado que recibir a Rodríguez es "celebrar el talento, la pasión y la identidad", ya que "ha construido una trayectoria brillante en el cine español", con "vestuarios que cuentan historias y emociones". "Su compromiso artístico y su manera valiente y consciente de mirar el mundo como mujer la convierten en un referente imprescindible", ha indicado.

Asimismo, Seva ha asegurado que el vestuario es "imprescindible" en la narrativa de una película y Rodríguez es "una maestra en contar historias" a través de este elemento.

TRAYECTORIA

La diseñadora descubrió su vocación en la tienda de ropa de sus padres. Con 18 años se trasladó a Barcelona para estudiar moda, patronaje y vestuario de espectáculo y posteriormente realizó prácticas en el Teatro Regio de Turín, donde encontró su camino profesional.

A los 23 años diseñó el vestuario de su primera película y así inició una carrera que le ha llevado a trabajar en más de 70 largometrajes. Ha colaborado con directores como Francis Ford Coppola, Carlos Saura, Vicente Aranda, Álex de la Iglesia, Daniel Calparsoro y Javier Ruiz Caldera, entre otros.

También ha sido nominada en siete ocasiones a los Goya en la categoría de mejor diseño de vestuario por 'El cónsul de Sodoma', '3 bodas de más', 'Por un puñado de besos', 'Tarde para la ira', 'No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas', 'Explota, explota' y 'Malnazidos'.

En televisión ha diseñado el vestuario de series como 'Élite', 'Respira', 'Olimpo', 'HIT', 'Apaches' y 'Ana Tramel. El juego', al tiempo que ha participado como presentadora en programas como 'Supermodelo' y 'Cámbiame'.