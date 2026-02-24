El Festival de Cine de L'Alfàs del Pi abre plazo para participar en la 38 edición del Certamen de Cortometrajes

Archivo - Festival de Cine de L'Alfàs del Pi - AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI - Archivo

ALICANTE, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de L'Alfàs del Pi (Alicante) ha presentado este martes las bases del 38 Certamen Nacional de Cortometrajes, convocado por el Festival de Cine del municipio, cuyo plazo de inscripción se abre también este mismo día y permanecerá activo hasta el 10 de mayo.

El acto ha contado con la participación del alcalde de la localidad, Vicente Arques; la concejala de Presidencia, Mayte García; el edil de Cultura, Manuel Casado, y el subdirector del certamen, Víctor Lario, según ha informado el consistorio en un comunicado.

El concurso está dirigido a productores y realizadores españoles de películas de ficción realizadas durante 2025 y 2026, con una duración máxima de 30 minutos. No podrán concurrir cortometrajes documentales ni obras presentadas en ediciones anteriores y cada autor podrá inscribir hasta dos trabajos.

Arques ha señalado que con la apertura del plazo se da el pistoletazo de salida a una nueva edición del Certamen Nacional de Cortometrajes, el "alma" del festival y una plataforma "clave" para "la promoción del talento cinematográfico español".

Además, ha subrayado que el Festival de Cine de L'Alfàs del Pi es "la cita cultural más importante del año" en el municipio y "uno de los eventos con mayor proyección turística y mediática", lo que la sitúa como "referente del cine en España".

Por su parte, Casado ha animado a cineastas de todo el país a presentar sus obras a "uno de los certámenes mejor valorados y mejor dotados económicamente del panorama nacional".

Asimismo, ha apuntado que en la pasada edición se recibieron 1.217 cortometrajes, una cifra que demuestra la "confianza" del sector en un festival que apuesta por el cortometraje como "formato creativo fundamental dentro de la industria audiovisual".

PREMIOS

De otro lado, el Certamen Nacional de Cortometrajes de L'Alfàs del Pi destina 9.500 euros a su sección competitiva. El primer premio está dotado con 4.000 euros y Faro de Plata; el segundo, con 2.000, y, el tercero, con mil.

También se otorgará un premio al mejor cortometraje valenciano, dotado con mil euros; un galardón al mejor cortometraje de animación, con la misma cuantía; y otro al mejor corto dirigido por mujeres, con 500 euros, concedido en colaboración con la asociación Huellas de Mujer. Además, se entregarán distinciones sin dotación económica a la mejor dirección, guión, actor, actriz y fotografía.

Y el corto ganador podrá concurrir a los Premios Goya en la categoría de mejor cortometraje nacional de ficción, al ser designado este festival por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España para realizar la preselección de candidatos. Como novedad, este año también podrá optar a los Premios Fugaz, lo que amplía las "oportunidades de reconocimiento" para las obras ganadoras.

FESTIVAL

El 38 Festival de Cine de L'Alfàs del Pi se celebrará del 4 al 12 de julio y busca consolidarse como "uno de los grandes escaparates del cine español y especialmente del cortometraje". Un comité formado por representantes del evento será el encargado de seleccionar las obras que competirán en la sección oficial.

La inscripción deberá formalizarse vía 'online' a través de las plataformas Festhome y Movibeta. En la pasada edición, un total de 27 cortometrajes fueron seleccionados para la sección oficial, diez optaron al premio al mejor corto de animación y nueve al mejor cortometraje valenciano. Además, resultó ganador del Faro de Plata el corto 'El príncep', escrito y dirigido por Àlex Sardà.