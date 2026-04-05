El festival Costa Sonora concluye con éxito y posiciona a Alicante como referente del género urbano en España. - FESTIVAL COSTA SONORA

ALICANTE, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Alicante ha vivido los pasados días 3 y 4 de abril la segunda edición del festival Costa Sonora, un evento que ha concluido con un éxito rotundo tras reunir a miles de jóvenes llegados de distintos puntos del país, con más del 35 por ciento de fuera de la provincia de Alicante, 24 horas de música ininterrumpida, más de 25 artistas de primer nivel y un impacto en la ciudad de más de tres millones de euros.

El recinto de El Muelle Live ha presentado un ambiente "inmejorable" desde primera hora, en ambas jornadas, con un público entregado que ha acompañado cada concierto en una experiencia que ha ido creciendo desde el día hasta la noche, con el icónico Castillo de Santa Bárbara como telón de fondo, según ha informado la organización en un comunicado.

El festival ha girado en torno a los géneros trap, rap y reggaeton y ha reunido a algunos de los principales exponentes de la escena junto a nuevos artistas que están "marcando el futuro del panorama urbano".

El evento ha vuelto a contar con el apoyo de Vibra Mahou este año, la plataforma de música de Mahou Cinco Estrellas que impulsa experiencias cinco estrellas en torno a la mejor música en directo y conecta artistas y público.

Desde la organización creen que Costa Sonora "ha superado las expectativas generadas", al consolidarse como una de las citas del calendario urbano nacional y como el festival que marca el inicio de la temporada en la provincia de Alicante.

DOS JORNADAS VIBRANTES

Costa Sonora ha brillado por la potencia de su cartel, que combinó a artistas consagrados con nuevas promesas de la escena. Los cierres de cada jornada han sido uno de los grandes momentos del fin de semana, con actuaciones memorables de Kidd Keo y Yung Beef, que hicieron vibrar a todo el público.

Kidd Keo, además, protagonizó uno de los shows "más espectaculares" del festival, acompañado de bailarinas y colaboraciones sobre el escenario como Yung Sarria o Swaglock, en una actuación que reafirma su posición como uno de los "grandes referentes del género". Tanto él como Funzo ejercieron como embajadores de Alicante para conectar de forma especial con el público local.

Durante el fin de semana también destacaron actuaciones celebradas, como las de Metrika, D.Valentino, La Pantera o MVRK, que confirmaron su "gran estado de forma" dentro de la escena urbana actual.

El talento emergente volvió a tener un papel protagonista gracias a Costa Emergentes, con la actuación de Chacoma, ganador de esta edición, y artistas como Lewis Potter, que demostraron el futuro prometedor del género.

Uno de los elementos más valorados por los asistentes ha sido la singularidad del espacio de El Muelle Live, que ha permitido disfrutar de un festival dinámico y polivalente, con diferentes zonas desde las que seguir los conciertos con comodidad.

El festival ha resultado "todo un éxito" en cuanto a su horario, con un modelo de integración con los locales de ocio que han contado con miles de jóvenes que han rematado la noche en diferentes puntos de la ciudad, lo que ha servido de apoyo al tejido empresarial local, remarcan.

Este nuevo formato consolida la apuesta de algunos promotores por el respeto al descanso de los vecinos y es una clara forma de mejorar el turismo de festivales, que no solo trabaja en el posicionamiento de la marca Alicante en el mercado turístico, sino para dar a conocer la ciudad a miles de jóvenes.

La experiencia Costa Sonora se ha completado con una variada oferta gastronómica, actuaciones de DJ's entre los conciertos y todos los servicios e instalaciones diseñados para el disfrute del público, para generar un ambiente cuidado, cómodo y seguro durante todo el evento.

Asimismo, el festival ha incorporado innovación de nueva generación en su operativa y experiencia de evento gracias a Constelación Lambda, que con su tecnología ha ofrecido datos útiles para la logística y seguridad que ha elevado la calidad y el control del mismo.

La combinación de música, entorno, clima y una organización cuidada ha dado lugar a una experiencia "diferencial" que ha sido ampliamente celebrada por los asistentes.

COSTA SONORA, EL LATIDO URBANO DE ALICANTE

Con esta segunda edición, Costa Sonora se reafirma como el "gran festival urbano de Alicante" y uno de los eventos "más destacados" del panorama nacional, que consolida a la ciudad como punto de encuentro de toda una generación.

El éxito de esta edición marca un nuevo hito en la trayectoria del festival, que ya mira al futuro con el objetivo de seguir creciendo y ofrecer nuevas experiencias únicas en próximas ediciones.