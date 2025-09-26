Archivo - El festival Ensems recibe al pianista Juan Pérez Floristán en el segundo fin de semana de su 47ª edición - GVA - Archivo

VALÈNCIA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El festival decano de la música contemporánea en España Ensems recibe al pianista Juan Pérez Floristán durante el segundo fin de semana de su 47ª edición, que se celebra hasta el 3 de octubre con una programación de conciertos y actividades paralelas en diferentes espacios de València.

En concreto, el sábado 27 de septiembre tres actividades en diferentes puntos de la ciudad darán muestra de la "pluralidad" de Ensems, según ha destacado la Generalitat en un comunicado.

En el Centre del Carme tendrá lugar durante la mañana el taller familiar de Alfredo Costa Monteiro 'Indivisibilitat' que tiene un aforo limitado y requiere la inscripción a través de la web del festival.

Por la tarde, el Teatre Martín i Soler de les Arts acogerá a las 19.30 horas el concierto del pianista Juan Pérez Floristán, en el que estrenará la pieza encargo del Institut Valencià de Cultura (IVC) al compositor Josep Planells Schiaffino, 'Fate cuore, amici, veggo terra' (2025).

Por último, el director y compositor Pere Vicalet presentará a las 20.00 horas la sesión dj 'Ecosistema de sons robats' en el hall del IVAM, un viaje sonoro por obras contemporáneas, pop y clásicas.

El domingo 28 en el Centre del Carme, el artista sonoro Alfredo Costa Monteiro presentará a las 18.00 horas 'Desavinences per una matèria', un concierto para papel, material que ha sido una fuente de investigación y de creación para el artista en los últimos años.

COLABORACIÓN

De nuevo, el festival Ensems cuenta con la colaboración del Palau de la Música y el Palau de les Arts, que en esta ocasión acogerá la mayor parte de los conciertos de la edición, además de otros espacios de la ciudad, donde tendrán lugar actividades paralelas, como el Centre del Carme Cultura Contemporània, el Museu de Belles Arts y el IVAM.

Esta edición de Ensems se construye con "un único eje argumental": la "diversidad" y la "unión" de la música contemporánea, "capaz de vincular sensibilidades muy diferentes creando un espacio compartido de exploración y descubrimiento, en el que tienen presencia tanto formaciones internacionales, como jóvenes artistas o nombres plenamente consolidados de la escena valenciana".

Todas las actividades de la programación de Ensems son de acceso libre hasta completar aforo. Las invitaciones para los conciertos pueden obtenerse en la web.