El Festival Lírico Ópera Benicàssim clausura su XVII edición con más de 2.000 espectadores

CASTELLÓ 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Festival Lírico Ópera Benicàssim ha clausurado una "exitosa" decimoséptima edición con cuatro recitales de ópera, tango y zarzuela a cargo de grandes artistas de referencia en el panorama lírico internacional. En total ha registrado más de 2.000 espectadores.

En la gala final de este domingo, el público llenó el Teatre Municipal Francesc Tàrrega y dedicó una larga y calurosa ovación, puesto en pie, a los músicos Solistas Valencia y a la soprano grancanaria Yolanda Auyanet, Premio Nacional de Música 2024, que ofrecieron el programa 'Joyas líricas y populares'.

El festival, organizado del 2 al 10 de agosto por el Ayuntamiento de Benicàssim bajo la dirección artística de Roberto Turlo, ha ofrecido cuatro recitales, un show-conferencia del divulgador científico Javier Santaolalla y otras actividades paralelas gratuitas como la presentación del Proyecto Zarza del Teatro de la Zarzuela de Madrid y una proyección y un ensayo abierto y coloquio con Auyanet.

Este año han actuado el tenor tinerfeño Celso Albelo junto con el pianista Juan Francisco Parra, el cantante de tango uruguayo Ricardo Olivera junto con el italiano Fabrizio Mocata (piano) y el argentino Luis Caruana (bandoneón), la cantante búlgara Deyana Sávova (soprano), el costarricense Eric Mora (barítono) y los valencianos Pascual Andreu (tenor) y José Manuel Frasquet (piano) y Yolanda Auyanet & Solistas Valencia.

"Benicàssim destaca por su amplia oferta cultural durante todo el año, especialmente en verano. Más allá de los grandes festivales, la ópera cuenta con un espacio destacado la primera semana del agosto benicense con un formato ya asentado que ha sido un éxito, tanto por la talla de los artistas como por la respuesta y la calurosa acogida del público en todos los conciertos", manifiesta la alcaldesa, Susana Marqués.

Roberto Turlo, director artístico del festival, afirma que ya están preparando la decimoctava edición "con mucha ilusión" y esperan que sea "tan buena como esta". "Los datos de aforo han sido excelentes y el impacto del festival en los medios y en redes sociales ha sido muy notable", destaca, y a agradece al público y a los medios de comunicación su apoyo.

El proyecto de Ópera Benicàssim sigue potenciando el género lírico desde su primera edición en 2008 con jóvenes promesas y reconocidas figuras nacionales e internacionales.