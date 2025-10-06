El festival Love to Rock se prepara para su VI edición este fin de semana en La Marina de València

VALÈNCIA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Love to Rock, el festival que aúna música y alta gastronomía junto al mar en el entorno de La Marina de València, celebrará su VI edición este fin de semana, 10 y 11 de octubre.

Las entradas generales de día para el viernes 10 de octubre tienen un precio de 49,90 euros (10,90 euros para los niños hasta 13 años), mientras que las de grada y VIP están agotadas para este día. Para el sábado las generales son 54,90 euros (15,90 euros la de niños); las de grada están agotadas y las VIP son 84,90 euros.

El domingo los abonos están al precio de 69,90 euros (20,90 euros los niños) y ya no quedan abonos de grada ni VIP. Además, cabe recordar que los menores de dos años no pagan entrada para acceder al festival, según ha informado el evento en un comunicado.

La programación musical mantiene la esencia de las cinco ediciones anteriores, con una selección de los mejores artistas del género indie, pop y rock alternativo, divididos en tres escenarios: Mainstage, Pérgola y Gastro.

El viernes 10 de octubre se abrirán las puertas a las 17.30 horas y la encargada de inaugurar el escenario principal Mainstage será la banda valenciana Sienna a las 18.30 horas.

A continuación, el Dj Giorgio Bonetti dará paso a las 20.00 horas a la actuación de Iván Ferreiro con las canciones de 'Trinchera Pop'. Bea Miau pinchará "temazos" después y, a las 21.45 horas, será el turno de Zahara con el show de 'Lento Ternura'.

Isaac Corrales será el Dj previo a Lori Meyers, quienes a las 23.30 horas ofrecerán el último concierto de la noche con sus "grandes éxitos". El escenario principal lo clausurarán Fat Gordon B2B Vruto Dj Set.

Pérgola lo abrirá con su sesión Bea Miau a las 19.15 horas y después Isaac Corrales a las 20.15 horas. La primera actuación será la de San Tosielo a las 21.45 horas con su repertorio "cargado de humor". Fat Gordon & Diógenes pondrán el cierre de este escenario a las 22.45 horas.

En la zona Love to Food, que estará en marcha desde la apertura de puertas con su oferta gastronómica, se ubicará el escenario Gastro, donde Obtuso será el Dj inaugural a las 20.00 horas; seguido de la actuación de la banda de indie pop castellonense Valiente Bosque a las 21.00 horas. Obtuso volverá a ocupar el espacio a las 21.45 horas y el último concierto tendrá lugar a las 23.00 horas con Vruto, el nuevo proyecto de Jorge de Second y Don Flúor.

En esta primera jornada de Love to Food, las propuestas de Germán Carrizo (Fierro), Diego Laso (Momiki Atelier) e Ismael Cano liderarán la zona gastro con un choripán con chimichurri de algas, un temaki de anguila y las brasas de Maillard, respectivamente. Además de todas estas propuestas culinarias, también contará con una selección de food trucks y un amplio espacio de descanso con mesas y sillas.

Asimismo, durante el viernes estará abierta la zona Love to Kids con actividades para los más pequeños. El horario será de 19.00 horas a 21.00 horas.

El sábado 11 de octubre las puertas se abrirán a las 10.15 horas y la primera actuación será a las 11.15 horas en el escenario Pérgola con el dream-punk con trazas de post-pop de La Milagrosa; seguidos de Vera Fauna a las 12.30 horas, que celebran sus diez años con 'Dime dónde estamos', y los valencianos Los Invaders a las 13.45 horas. Los encargados de cerrar la mañana serán los Jajajajers set Dj.

Por la tarde en este escenario desplegará su selección de canciones Toxicosmos a las 16.20 horas y después Pablo Cebrián a las 17.45 horas. El siguiente concierto será Puño Dragón con su rock alternativo a las 19.15 horas, de nuevo el Dj Pablo Cebrián a las 20.00 horas, la actuación de murciana HOONINE a las 21.15 horas y la Dj Sugar Mami que pondrá el broche final a las 22.15 horas.

En el Mainstage los primeros en actuar serán Biznaga a las 17.00 horas con su punk desde Madrid, después el Dj Colín Peters a las 17.45 horas, seguidos de los valencianos Santero y Los Muchachos a las 18.30 horas.

A las 19.30 horas será el turno de Fat Gordon y a las 20.10 horas de Carolina Durante con sus himnos generacionales. Dj Obtuso a las 21.20 horas, Shinova con 'El Presente' a las 21.50 horas, y la pinchada de Colín Peters a las 23.00 horas.

El cierre del escenario principal vendrá de la mano de Fangoria a las 23.30 horas con ATP_ATL (A todo piano, a todo láser) en el que versionan sus hits. El cierre total de esta edición de Love to Rock será con Fat Gordon & Diógenes a la 1.00 horas en este escenario principal.

En el escenario Gastro, cuya zona Love to Food estará abierta durante todo el día, actuarán los Dj Theo (11.15 horas), Obtuso (12.30 horas), Toxicosmos (14.15 horas) y la Karaoke Rock Band (14.45 horas) donde la gente subirá a cantar, pero serán músicos los que acompañarán como banda de directo.

Por la tarde, abrirá Obtuso a las 16.45 horas; seguido del dúo de synth-indie-pop Valancea a las 18.00 horas; de Colin Peters a las 19.00 horas; la actuación de los valencianos Huracán Romántica, proyecto actual de Gerardo Sanz, quien fuera cantante de La Pulquería las 21.00 horas; y el cierre lo pondrán los también valencianos Calivvla y su post-punk de corte clásico.

El sábado 11 de octubre en Love to Food cocinarán Rakel Cernicharo (Karak), Junior Franco (Paraíso Travel), Rafa Morales (Senzillo), Roger Julián (Simposio) y de nuevo Ismael Cano (Maillard Brasas). Las propuestas de cada uno de ellos serán respectivamente: croquetón al estilo Raquel, sándwich cubano, pâté en croûte con crema de ajo negro y crunch de cebolla, y brioche de boniato y calabaza relleno de costilla asada.

Love to Kids permanecerá abierta de 11.00 horas a 21.00 horas durante esta jornada con un programa de actividades especialmente dirigido a los más pequeños para que toda la familia disfrute del evento.