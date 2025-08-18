El festival Mediterránea cierra su tercera edición en Gandia con más de 35.000 asistentes

VALÈNCIA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El festival indie Mediterránea ha puesto a bailar a más de 35.000 personas en Gandia (Valencia), donde se ha celebrado por tercera vez del 14 al 16 de agosto con las actuaciones de Mikel Izal, Dani Fernández, Fangoria, La La Love You, Siloé, Shinova, Alcalá Norte y Crystal Fighters.

El certamen, el sexto desde sus inicios, ha cumplido el objetivo de ofrecer, tanto a los asistentes como a la ciudadanía, una "experiencia cultural de 360 grados, al estilo mediterráneo", algo que "se ha vuelto a conseguir y por todo lo alto, con toda la ciudad y sus playas pendientes", ha asegurado la organización del certamen.

De este modo, durante tres "intensos y calurosos" días, los asistentes han podido disfrutar de "la doble personalidad" del Mediterránea, que hace convivir "la frescura e ilusión" de los festivales con "la nostalgia y cariño" del ambiente "entrañable" que impregnan las fiestas populares, donde participan niños, adultos y mayores.

Así, el centro histórico de la capital de la Safor se ha convertido en una "gran casa común" para esas 35.000 personas, de las que el 60 por ciento han venido desde fuera de la ciudad, cuya Plaça de l'Ajuntament ha acogido, de nuevo y en sesión doble, los conciertos de 'Mediterránea al carrer' tras el éxito en ediciones anteriores.

En ese espacio, durante las mañanas y mediodías del viernes 15 y sábado 17 de agosto, los 'mediterraneers' fueron acompañados por La Fúmiga, Grison, Abril y No Som de Seattle.

Asimismo, se repitió el Mediterránea Kids, la propuesta del festival que tiene como propósito y objetivo acercar a los más pequeños, y a sus familias, a la experiencia festivalera en una versión "perfectamente adaptada" a sus necesidades y gustos.

Por otra parte, el Parc Ausiàs March acogió en sus tres escenarios los conciertos principales del festival, entre los que destacaron artistas de "mayúscula talla" como Mikel Izal y Dani Fernández y grupos como Fangoria, La La Love You, Siloé, Shinova, Alcalá Norte y Crystal Fighters.

Además, por la sexta edición del Mediterránea pasaron Alberttinny, Iñigo Quintero, Innmir, Besmaya, Carlos Sadness, Malmo 040, Elyella, Tenda, Jóvenes Dolores, Ñekü, Ale Costa, Extasis, Merino, Sandra Monfort, Esther y Hoonine. También pincharon DJ Bimba, Toxicosmos, Tato Muñoz, Bernna Prietto, Alvaro Muñoz, Dj Peligro, DJ Silencioso y Willy Donet.