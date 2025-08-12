El Festival Al Ras llenará de música electrónica las noches de la Fira d'Agost de Xàtiva

VALÈNCIA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Jardí de la Pau de Xàtiva (Valencia) volverá a convertirse en un espacio de referencia para la música y el ocio nocturno de los más jóvenes con una nueva edición del Festival Al Ras durante la Fira d'Agost.

Del 14 al 18 de agosto, a partir de medianoche y con entrada libre, el público podrá disfrutar de sesiones dj, espectáculos musicales y animación en un entorno abierto y seguro, con servicio de barra y personal formado en prevención y actuación ante situaciones de violencia sexual o consumo abusivo en contextos de ocio.

La cita arrancará el jueves 14 con SOS, un show explosivo y lleno de energía que combina música comercial, sonidos electrónicos y festivaleros, animación, regalos y novedades. Un recorrido por los mejores festivales y fiestas para inaugurar Al Ras con diversión "sin límites", avanza el Ayuntamiento de Xàtiva.

El viernes 15 llegará la primera Noche DJ con Carlos Llácer, Kevin Duet, Ernest Mossan y Jesús Ciges, cuatro de los 'discjockeys' locales más destacados. Combinarán música electrónica con los temas más comerciales, nuevas producciones en exclusiva, animación y regalos, en una sesión "cargada de ritmo y buen ambiente".

Ya el sábado 16 será el turno de una sesión marcada por la nostalgia con DJ Ciber, DJ Robres, DJ Patri H. y DJ Mark. Una propuesta que recuperará el sonido de salas míticas como Seven u Oasis, combinándolo con temas actuales y la esencia clásica del mejor calicoelectrónico, acompañado de animación y obsequios para el público.

El domingo 17 actuarán DJ Tomasoni, III.cesar, Bruno Mateu y Fran Cabrerizo con un viaje musical por la mejor música de ayer y de hoy. Reggaetón, éxitos comerciales y el sonido de locales históricos como Valhalla, Opera o Rokola, con un equipo de animación preparado para hacer bailar hasta la última canción.

El festival acabará el lunes 18 con la fiesta Los 40 Club Sessions, evento de gran proyección musical de Prisa Media, con sesiones a cargo de los dj's más populares de la emisora, como Óscar Martínez, David Álvarez o Aitor Belda.

Al Ras está organizado por el Ayuntamiento de Xàtiva con la colaboración de la Asociación DJ's Xàtiva y el patrocinio de Coca-Cola. Forma parte de la programación del 775 aniversario de la Fira de la ciudad.