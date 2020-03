Fevec alerta del "mazazo" que supone paralizar la construcción y pide un "empuje" a la obra pública tras el coronavirus

Avemcop lamenta la "improvisación" y el "descalabro" para las empresas de Maquinaria, Construcción y Obras Públicas

VALÈNCIA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción (FEVEC) ha alertado este lunes del "mazazo" al sector de la construcción que supone la decisión del Gobierno de paralizar todas las actividades no esenciales para evitar la propagación de coronavirus y espera que cuando pase el estado de alarma, la Administración pueda dar "un empuje" a la obra pública para ayudar al sector a salir "más rápido" de esta crisis.

Así lo ha manifestado e presidente de Fevec, Francisco Zamora, e declaraciones a Europa Press, tras la paralización de toda actividad no esencial hasta el próximo 9 de abril. La medida aprobada este fin de semana en Consejo de Ministros, entraba en vigor este lunes pero el Ejecutivo ha concedido una moratoria durante este día para que las empresas afectadas puedan organizar su cierre.

Zamora ha admitido que la medida les viene "mal" y cree que debería ir acompañada de medidas económicas que permitan a las empresas "subsistir" y seguir pagando el salario y la seguridad social de sus trabajadores.

La financiación --ha explicado -- es uno de los principales problemas a los que se enfrenta el sector. "Ya estaba difícil desde a crisis de 2007 y muchas empresas han cerrado por eso, por falta de financiación", ha recordado.

"Ahora que estábamos contentos porque parecía que el sector estaba repuntando un poco y se estaban haciendo viviendas, esto es un mazazo. No nos habíamos levantado y ya estamos de nuevo en el suelo", ha lamentado. De hecho, las obras a licitación ya no se hacen como era habitual por concurso sino a subasta, gana la oferta más barata y "casi no hay beneficios, se trabaja para mantener la empresa", ha asegurado.

Ante esta situación, Zamora ha reclamado al Gobierno que en este período se haga cargo de los salarios, abra una moratoria ara el pago de impuestos y ofrezca un crédito especial para el sector, que en la Comunitat Valenciana está formado por unas 15.300 empresas y alrededor de 87.000 trabajadores.

Cuando pase el estado de alarma, el dirigente de Fevec espera que la Administración dé "un empuje" a la obra pública para que el sector "se mueva más rápido" hacia la recuperación. Ha pedido así al Ejecutivo que "no deje a la industria de la construcción", de la que dependen a su vez "muchas otras industrias colaboradoras".

AVEMCOP ALERTA DEL "DESCALABRO"

En la misma línea, el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios de Maquinaria, Construcción y Obras Públicas (Avemcop), Felipe Ferrer, ha pedido la paralización de impuestos para hacer frente a lo que considera un "descalabro" para su actividad.

En declaraciones a Europa Press, Ferrer ha lamentado la "improvisación" del Gobierno con al paralizar las actividades no esenciales, una decisión que ha pillado al sector "a contra pie" y que les "hace polvo", tras dos semanas a bajo rendimiento, y con los festivos de las Fallas y la Magdalena. Luego viene Semana Santa, con lo que "estaremos un mes parados".

A su juicio, las obras públicas se podría haber seguido trabajando en las obras públicas. En las empresas de Avemcop, los empleados están equipados con sus EPIs y suelen estar cada uno en su máquina. "No hay un problema grande de contagio", ha asegurado.

Además, el responsable de Avemcop ha censurado que en un solo día es muy difícil gestionar el cierre de estas empresas con maquinaria de obra repartida en distintos puntos.