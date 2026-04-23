FGV comunica a la jueza de la dana que no recibió de Emergencias instrucciones sobre el Puesto de Mando de València Sud

Archivo - Instalaciones de València Sud tras la dana - GVA - Archivo

VALÈNCIA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director gerente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), Alfonso Novo, ha comunicado a la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana no recibió de la Conselleria de Emergencias instrucciones concretas o recomendaciones sobre el Puesto de Mando de València Sud entre el 24 y e 29 de octubre de 2024.

Así consta en el escrito remitido al juzgado en el que Novo traslada que "más allá de los avisos recibidos por alertas meteorológicas de fenómenos atmosféricos adversos y avisos especiales dirigidos de manera global a organismos públicos, esta entidad NO recibió instrucción concreta o recomendación por la dana por parte de la Conselleria de Emergencias en relación al Puesto de Mando de FGV", ubicado en el complejo ferroviario de València Sud, en la partida Xirivelleta s/n, en ese lapso temporal.

Este es uno de los tres informes que el Juzgado que instruye la catástrofe ha incorporado a la causa, junto con otro de la Dirección General de Medio Natural y Animal, en el que identifica para su citación a un agente medioambiental, y otro de la Conselleria de Emergencias en el que identifica al chófer designado el día de la dana a la exconsellera de Justicia e Interior e investigada a la causa, Salomé Pradas.

La jueza acordó el pasado 9 de abril citar como testigo al chófer de Pradas tras la petición de la representación del PSPV, que lo solicitó dado que las personas que acompañaron a la exconsellera en sus trayectos el día de la dana que dejó 230 víctimas mortales en la provincia han declarado en la causa "con evasivas respecto de las conversaciones mantenidas con la misma en el coche, teniendo grandes lagunas".

INCIDENCIAS EN VALÈNCIA SUD

En el centro de València Sud de FGV, según un informe aportado a la causa por FETAP-CGT, --en el que relata incidencias en el servicio desde primera hora de la mañana--, sobre las 19.40 horas, el personal de seguridad privada que prestaba servicio en el acceso al complejo observó cómo una "gran masa de agua" se dirigía a gran velocidad hacia las instalaciones y tuvieron el tiempo justo para abandonar su puesto y acceder al andén de la estación para ganar altura y ponerse a cubierto.

Además, en torno a un centenar de personas usuarias que habían llegado en las últimas circulaciones tuvieron que permanecer en esta dependencia hasta su evacuación a la mañana siguiente. Trabajadores de Talleres, Instalaciones Fijas y demás servicios con dependencias en València Sud también fueron sorprendidos en sus puestos de trabajo y debieron refugiarse del agua que inundó todo el complejo. Sobre las 20 horas la inundación ya había arrasado todas las instalaciones de complejo de València Sud, detallaba el informe.