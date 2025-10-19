FGV destina 16,4 millones al suministro de energía eléctrica para las explotaciones de Metrovalencia y TRAM d'Alacant - GVA

VALÈNCIA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha adjudicado recientemente el suministro de energía eléctrica para tracción, instalaciones de mantenimiento, edificios de oficinas, estaciones subterráneas y de superficie de FGV. El importe de este contrato asciende a 16.484.872,10 euros y ha sido adjudicado por un periodo de un año.

Según ha explicado el director gerente de FGV, Alfonso Novo, "con esta contratación se garantiza el suministro eléctrico para las explotaciones de Metrovalencia y TRAM d'Alacant que en conjunto suman más de 270 kilómetros de red y cerca de 220 estaciones y paradas".

"El contrato de suministro de energía eléctrica forma parte de los gastos que anualmente destina FGV para garantizar el correcto funcionamiento del servicio e instalaciones en Valencia y Alicante", ha señalado el director gerente, según ha indicado la Generalitat en un comunicado.

Los metros y tranvías de Valencia circulan por sus seis líneas de metro y cuatro de tranvía, a lo largo de los 161 kilómetros de red, en los que se distribuyen un total de 147 estaciones y paradas, subterráneas y en superficie.

Respecto a Alicante el suministro de energía permite ofrecer servicio en las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y parte de la 9 de TRAM d'Alacant, a lo largo de 111 kilómetros de red y 71 estaciones y paradas.

Esta contratación está vinculada a los puntos de consumo de la administración de la Generalitat, su sector público instrumental y entidades adheridas en base al acuerdo marco de la Central de Compras de la propia Generalitat.

FGV, como entidad del sector público instrumental de la Generalitat, está vinculada a dicha Central de Compras y a los acuerdos marco que desde la misma se realicen.

De manera paralela, FGV también ha adjudicado el mantenimiento de la red eléctrica de 20 KV para el transporte, distribución, transformación y sus sistemas asociados de FGV en la provincia de Valencia por un importe de 499.082,80 euros.