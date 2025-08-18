Las fiestas de Elche (Alicante) congregan a más de 450.000 personas en las calles de la ciudad en 2025

Las fiestas de Elche congregan a más de 450.000 personas en las calles de la ciudad en 2025 - AYUNTAMIENTO DE ELCHE

El servicio de limpieza recoge 287,5 toneladas de residuos

ALICANTE, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Elche (Alicante) ha indicado que más de 450.000 personas se han congregado en las fiestas de agosto de la ciudad, en honor a la Virgen de la Asunción. Las celebraciones, que se han extendido durante ocho días, se iniciaron el pasado día 7 con el pregón de Mario Vaquerizo en la plaza de Baix y concluyeron el 15 con un castillo de fuegos artificiales desde el puente del Ferrocarril.

En un comunicado, la edil de Festejos, Inma Mora, ha destacado la "participación multitudinaria" de ilicitanos y visitantes que "han disfrutado estas fiestas de la manera más segura gracias al trabajo de los más de 3.600 agentes que han velado por la seguridad de la ciudadanía".

En concreto, han participado agentes de la Policía Local, la Policía Nacional, la Guardia Civil y miembros de la Unidad Adscrita a la Policía Autonómica, en lo que ha sido "la movilización más amplia de la historia", según han resaltado desde el Ayuntamiento.

Respecto a las cifras de asistentes, la barraca municipal ha superado los 150.000 asistentes entre todos los días de concierto y el 'racó' de ocio y el gastronómico, 100.000 en total. Además, el consistorio ha resaltado las 45.000 personas que acudieron a la Crida a la Festa del 1 de agosto o las 80.000 en las diferentes mascletás nocturnas y diurnas durante la semana de fiestas.

La edil de Festejos ha informado del descenso del número de incidentes durante estas fiestas "gracias al gran despliegue policial" y se ha referido al "comportamiento cívico de la mayoría de ciudadanos".

Así, se ha reducido casi a la mitad el número de actas por consumo de alcohol en lugares no autorizados, que ha pasado de 600 a 351, y de consumo de alcohol en menores, de 97 a 54. También ha disminuido el número de actas por consumo de estupefacientes, de 326 a 299.

AUTOBÚS NOCTURNO

En este sentido, ha destacado la colaboración y organización de todos los departamentos municipales y entes festeros, "que han hecho que un año más nuestras fiestas brillen", y ha mencionado el "éxito" del autobús nocturno, que ha funcionado con las tarifas vigentes, en el casco urbano y las pedanías.

En concreto, transportó a más de 10.000 personas en cinco días de funcionamiento entre las 23.00 y las 06.00 horas. El servicio contó con ocho líneas, tres de ellas alrededor del casco urbano y cinco hacia las pedanías de manera circular y con horarios flexibles.

Por otra parte, la web www.fiestasenelche.es recibió más de 150.000 visitas y las publicaciones de fiestas se tradujeron en más de tres millones de impresiones y más de 1,6 millones de personas alcanzadas.

RECOGIDAS 287,5 TONELADAS DE RESIDUOS

De otro lado, el servicio de limpieza municipal de Elche recogió durante las fiestas un total de 287,5 toneladas de residuos, un 15 por ciento más que el año anterior, debido a que el periodo festivo incluyó un fin de semana con barras de 'pubs' y cafeterías en la calle, además de la congregación de un mayor número de asistentes.

Ante estas celebraciones, se activó un dispositivo especial integrado por más de 110 operarios diarios, distribuidos en diferentes turnos y horarios, según ha informado el Ayuntamiento de Elche.

También hubo refuerzos de los servicios de barrido mecánico y manual en la zona de ámbito de las fiestas y los servicios de baldeo mixto, alta presión, hidrolimpiadoras, barrido-baldeo mixto, fregado y fregado-decapado, en todo el centro histórico y las zonas afectadas por las distintas actividades y eventos.

Asimismo, diferentes brigadas se encargaron de la limpieza general anterior y posterior de cada uno de los actos y eventos programados. En el caso de la Entrada Mora, la Gran Charanga y la Batalla de las Flores hubo un despliegue especial de medios al contar con barredoras de varios tamaños, cisternas y sopladoras.

Al mismo tiempo, se practicaron actuaciones de limpieza posterior a todos los eventos con pólvora, como las mascletás diurnas y nocturnas, mascletá vertical, castillo de fuegos, Carretillà y Nit de l'Albà.

En otro orden de cosas, más de 60 operarios se movilizaron en torno a la Roá y de manera previa a la procesión del día 15, en la que se realizó un "gran despliegue de medios" para la limpieza posterior, con camiones cisternas, barredoras mixtas, hidrolimpiadoras y baldeadoras de alta presión y de agua caliente y fregadoras, entre otros vehículos.

La limpieza de los lugares con actuaciones musicales como la barraca municipal, barracas o cábilas también se intensificó, especialmente en la avenida de la Universidad, en la de Candalix y otras áreas de influencia.

Por otra parte, se distribuyeron 120 contenedores en entidades, barracas, colegios, 'racós' y barraca municipal y se ha aumentado la frecuencia de la recogida de contenedores de fracción resto en la zona centro.

También se colocaron papeleras para papel-cartón, envases y restos en los lugares de mayor afluencia de gente, como "refuerzo" de las ya existentes. Además, se repartieron 20.000 vasos reutilizables por las comisiones, cábilas, 'racós' de ocio y recintos festeros. Estos vasos se pueden usar hasta cien veces y duran unos cinco años, según el consistorio.