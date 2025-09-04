Las fiestas mayores de Catarroja homenajearán a las víctimas de la dana y tendrán una programación "plural"

VALÈNCIA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Catarroja ha presentado este jueves el programa oficial de las Fiestas Mayores en honor a su patrón, San Miguel, que homenajearán a las víctimas de la dana que asoló el municipio el pasado 29 de octubre y buscan ser "un espacio de encuentro, convivencia y recuperación para los vecinos y vecinas".

Para ello, las festividades, que se celebrarán desde este fin de semana hasta principios de octubre, contarán con una programación "plural", según ha indicado el consistorio en un comunicado.

La alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent, ha señalado que estas fiestas son "especialmente significativas", ya que son días para "recordar nuestra capacidad de resiliencia y el valor de nuestra cultura y tradiciones". "Queremos que estas celebraciones sean inclusivas, seguras y respetuosas para todos", ha enfatizado.

Asimismo, ha apuntado que este año las fiestas "adquieren un significado muy especial". "Son días difíciles y, a la vez, necesarios: tiempo para reencontrarnos, recuperar fuerzas y compartir momentos de convivencia con familiares, amistades y vecindario. Fiestas que nos recuerdan que, incluso en medio de la adversidad, nuestra cultura, nuestras tradiciones y el espíritu comunitario que nos une nos dan identidad y nos hacen más fuertes y fuertes", ha subrayado.

De esta forma, en recuerdo a las personas fallecidas por la dana y a sus familias, el lunes 29 de septiembre se realizará un homenaje especial en el Parque del Secanet. Este acto incluirá salvas de honor con humo negro antes de una emotiva mascletà dedicada a su memoria. Además, durante las fiestas tendrá lugar una ofrenda floral en l'Albufera que conmemorará su memoria.

La alcaldesa ha puesto en valor el trabajo del tejido asociativo, las cofradías, las fallas, las filaes, los clubes, las entidades culturales y deportivas, así como los particulares, por hacer posible la celebración.

CONCIERTOS Y ACTIVIDADES GASTRONÓMICAS

El Ayuntamiento ha diseñado una oferta cultural y festiva "diversa", que incluye espectáculos musicales con artistas destacados como Melody, quien actuará el domingo 28 de septiembre a las 23.30 horas en un evento gratuito. Además, el sábado 27 de septiembre se celebrará un concierto con músicos valencianos como el grupo Auxili, la cantante Naina y el grupo local Apolo.

Las orquestas populares también tendrán su espacio con actuaciones de la Montecarlo (26 de septiembre), Gamma (13 de septiembre) y Tokio (19 de septiembre), todas ellas en el recinto del aparcamiento del Mundial 82, habilitado con control de aforo para garantizar la seguridad.

Entre las actividades gastronómicas destaca el tradicional concurso de Allipebre, que celebrará su 53ª edición el 20 de septiembre en el emblemático Port de Catarroja. Para su preparación, el consistorio ha comprado 260 kilos de anguila y, además de los 150 allipebres que entran en concurso, el Ayuntamiento cocinará y distribuirá unas 2.000 raciones de degustación al público asistente.

También se llevarán a cabo eventos como el desayuno popular con Vela Latina el domingo 14 y la tradicional Siega del Arroz el 21, en colaboración con Arròs de València DO.

ACTOS TRADICIONALES

Igualmente, tendrán lugar actos tradicionales característicos, como la Cabalgata de Sant Miquel, el Cant de la Carxofa, los actos de Moros y Cristianos y los conciertos de las bandas l'Artesana i la Unió Musical de Catarroja.

Los actos festivos han contado con una subvención del Ministerio de Juventud, por lo que la programación dispone de una "amplia oferta" de ocio saludable para los jóvenes de Catarroja, impulsada por el Espai Jove. Estas actividades comienzan el próximo lunes 8 de septiembre y requieren inscripción previa en la web municipal.

En el ámbito deportivo, se han organizado actividades como el Torneo de Tenis Festes de Sant Miquel y la Volta a Peu 10K Port de Catarroja. Asimismo, habrá propuestas para público infantil, juvenil y adulto.

La concejala de cultura, Dolors Gimeno, ha explicado que este año las fiestas de Catarroja harán una apuesta por la cultura con novedades como el FestArt, un festival de danza, "iniciativa de dos personas muy afectadas por la dana", o como una Nit Estellés "muy especial que contará con el apoyo de la Fundación Ovidi Montllor".

La edil también ha dado detalles de la Merienda de los Mayores, una fiesta que reúne en toda la gente mayor de Catarroja en la plaza del Mercado y que este año se celebrará el 18 de septiembre e incluirá un concierto del grupo 'Piedras Azules'.

SEGURIDAD

La alcaldesa ha resaltado que la seguridad "será una prioridad" durante las fiestas. Para ello, se contará con vigilancia privada, un refuerzo de los operativos de Policía Local (de las 412 actuaciones previstas se añaden más agentes a los actos que lo requieran), miembros de Protección Civil para los conciertos y eventos.

Además, se instalarán puntos violeta en los conciertos principales y se implementarán medidas específicas para garantizar la seguridad y fomentar un consumo responsable de alcohol. El programa también incluye mensajes contra la intolerancia y consejos sobre el uso adecuado de los espacios públicos.