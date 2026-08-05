La Filmoteca d'Estiu proyecta el clásico francés 'L'Atalante' de Jean Vigo Visor detalle nota de prensa Educación, Cultura y Universidades - IVC

VALÈNCIA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca d'Estiu proyecta el 6 de agosto, a las 22.30 horas, el clásico francés 'L'Atalante' (1934) del cineasta Jean Vigo, en una sesión que forma parte del ciclo 'Un río de cine'.

El ciclo está integrado por una selección de películas ambientadas en entornos fluviales y concebido como homenaje a los jardines del Palau de la Música de València, espacio que acoge las proyecciones del programa desde el año 2000.

La obra, de 89 minutos de duración, se exhibe en sesión única y versión original con subtítulos en valenciano, ha explicado la Generalitat en un comunicado.

Protagonizada por Michel Simon, Jean Dasté y Dita Parlo, narra la historia de amor de Jean y Juliette, que contraen matrimonio y emprenden su viaje de bodas a bordo de una barcaza de la que Jean es capitán. Junto con el marinero Père Jules y un joven cabinero, la pareja navega por los canales cercanos al Sena. El largo viaje resulta aburrido para Juliette, que ansía conocer París. Jean cumple entonces el deseo de su joven esposa y la lleva a la ciudad.

Estrenada en 1934, la última obra de Vigo ocupa un lugar relevante en la historia del cine y ha sido reconocida por diversas generaciones de cineastas y críticos. Es el caso del director François Truffaut, quien señaló que "nunca se ha logrado una mezcla de realidad y poesía tan potente".

El promotor de la restauración que se proyecta en el ciclo, Martin Scorsese, explica que, en cada fotograma, "hay un amor y una pasión por el cine en sí mismo trascendentales". Asimismo, críticos como Richard Brody, en 'The New Yorker', y Peter Bradshaw, en 'The Guardian', han situado 'L'Atalante entre las obras de referencia de la cinematografía mundial.

"No es una exageración decir que 'L'Atalante' es una de las mejores películas de la historia del cine. Es un filme de una juventud eterna. Una obra maestra de sofisticación, técnica y sentimientos humanos. 'L'Atalante' consigue ser más moderna que gran parte de lo que se hace hoy", escriben.

NUESTROS RÍOS

Como en ediciones anteriores, las sesiones se abrirán con un montaje de imágenes pertenecientes a la colección de cine aficionado y familiar de la Filmoteca Valenciana.

En esta ocasión, y en consonancia con el ciclo temático 'Un río de cine', la selección está dedicada a los ríos valencianos e incluye imágenes del Turia, el Júcar y el Segura que algunos aficionados tomaron con sus cámaras de 9'5 y súper 8 milímetros.

Estas proyecciones contribuyen a difundir una de las principales misiones de la Filmoteca Valenciana: la salvaguarda del patrimonio audiovisual valenciano y de la memoria colectiva.

HORARIOS Y VENTA DE ENTRADAS

Las proyecciones de la Filmoteca d'Estiu se celebran de lunes a domingo, excepto los miércoles. Las sesiones se inician a las 22.30 horas y la apertura del recinto, taquilla y el servicio de bar tiene lugar a las 21.30 horas.

La programación completa y la venta anticipada de entradas están disponibles en la página web del IVC.

La Filmoteca d'Estiu es una actividad de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, organizada por el Institut Valencià de Cultura a través de la Filmoteca Valenciana. Su celebración es posible gracias a la colaboración del Ayuntamiento de València, que cede los jardines del Palau de la Música como espacio de las proyecciones.