La Filmoteca d'Estiu proyecta 'El hombre elefante' de Lynch, en versión original con subtítulos en valenciano

VALENCIA, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca d'Estiu proyecta el sábado 16 y el domingo 17 de agosto, a las 22.30 horas, 'El hombre elefante' (1980), de David Lynch, en versión original en inglés con subtítulos en valenciano.

Con una duración de 125 minutos, la película se proyecta dentro del ciclo de cuatro largometrajes con el que la Filmoteca d'Estiu recuerda al director norteamericano fallecido en Los Ángeles el 15 de enero de 2025.

David Lynch (Montana, 1946-Los Ángeles 2025) fue una de las figuras fundamentales del panorama cinematográfico internacional desde finales de la década de los setenta del siglo XX, por ser el creador de una estética propia y de un universo narrativo tan transgresor como personal.

Además, el ciclo de la Filmoteca d'Estiu presenta otros tres títulos destacados en la filmografía del cineasta estadounidense: 'Terciopelo azul' (1986), ya proyectada, 'Mulholland Drive' (2001), 21 y 22 de agosto, y 'Una historia verdadera' (2001), 28, 29 y 30 de agosto. 'El hombre elefante' y 'Mulholland Drive' se proyectan en versión original con subtítulos en valenciano.

'El hombre elefante' está basada en la historia real de Joseph Merrick, un hombre con una grave deformación física que vivió en Londres durante la segunda mitad del siglo XIX. Protagonizada por John Hurt, Anthony Hopkins, Anne Bancroft y John Gielgud, la película fue un éxito crítico y comercial, y obtuvo ocho candidaturas a los Oscar, incluyendo el premio a la mejor película.

Rodada en blanco y negro, es, sin embargo, una de las películas más convencionales de David Lynch al tratarse de una película de época y un drama biográfico encargado por el cómico Mel Brooks en su faceta como productor.

A finales del siglo XIX, el doctor Frederick Treves descubre en un circo a un hombre llamado John Merrick. Se trata de un ciudadano británico con la cabeza monstruosamente deformada, que vive en una situación de constante humillación y sufrimiento al ser exhibido diariamente como una atracción de feria.

PATRIMONIO AUDIOVISUAL VALENCIANO

Por sexto año consecutivo, la Filmoteca d'Estiu recuerda la labor de recuperación y conservación del patrimonio cinematográfico que lleva a cabo la Filmoteca Valenciana. Cada sesión se abrirá con un montaje de películas domésticas de temática veraniega depositadas, digitalizadas y conservadas en el archivo fílmico de Paterna.

Estas proyecciones sirven para recordar la misión esencial del archivo de la Filmoteca Valenciana: la salvaguarda del patrimonio audiovisual valenciano y de la memoria colectiva.

HORARIOS Y VENTA DE ENTRADAS

Las proyecciones de la Filmoteca d'Estiu se celebran de lunes a domingo, excepto los miércoles, que no hay sesión. La proyección se inicia a las 22.30 horas y la taquilla se abre a las 21.30 horas. La programación por días y la venta de entradas anticipadas en línea están disponibles en la web del IVC.