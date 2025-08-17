La Filmoteca d'Estiu proyecta 'La quimera d'or' de Charles Chaplin con motivo del centenario de su estreno - GVA

VALÈNCIA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca d'Estiu proyecta el lunes 18 y el martes 19 de agosto, a las 22.30 horas, 'La quimera d'or' ('The Gold Rush', 1925) de Charles Chaplin. Con una duración de 96 minutos, la película se proyecta con subtítulos en valenciano en la nueva versión restaurada en 4K que se estrenó en el pasado Festival de Cannes, con motivo del centenario de su estreno comercial.

Escrita, dirigida, producida y protagonizada por Charles Chaplin, 'La quimera d'or' está considerada como "una de las obras más célebres del cineasta y actor británico" y como "uno de los grandes clásicos de la historia del cine". El propio Chaplin declaró varias veces que era "la película por la que más quería ser recordado", según ha detallado la Generalitat en un comunicado.

En el film, "atraído" por la fiebre del oro, Charlot viaja a Alaska con la intención de hacerse rico, pero una fuerte nevada le obliga a refugiarse en una cabaña en la que tendrá que convivir con un fugitivo homicida y el gigante Mac Kay.

El argumento de esta comedia muda tiene su origen en la tragedia sufrida por un grupo de inmigrantes que se quedaron bloqueados por la nieve cuando se dirigían a Klondike y que sobrevivieron comiéndose a sus perros, sus arneses, sus zapatos y hasta a sus compañeros muertos. De este "trágico suceso", Chaplin construye "una de las mejores comedias de la historia del cine".

El tercer largometraje de Chaplin se reestrenaría en 1942 con un nuevo acompañamiento musical, efectos sonoros y voz en off del propio director narrando los intertítulos.

Por sexto año consecutivo, la Filmoteca d'Estiu recuerda la labor de recuperación y conservación del patrimonio cinematográfico que lleva a cabo la Filmoteca Valenciana. Cada sesión se abrirá con un montaje de películas domésticas de temática veraniega depositadas, digitalizadas y conservadas en el archivo fílmico de Paterna.

Estas proyecciones sirven para recordar la "misión esencial" del archivo de la Filmoteca Valenciana: la salvaguarda del patrimonio audiovisual valenciano y de la memoria colectiva.

HORARIOS Y VENTA DE ENTRADAS

Las proyecciones de la Filmoteca d'Estiu se celebran de lunes a domingo, excepto los miércoles, que no hay sesión. La proyección se inicia a las 22.30 horas y la taquilla se abre a las 21.30 horas. La programación, por días, y la venta de entradas anticipadas en línea están disponibles en la web del Institut Valencià de Cultura (IVC).

La Filmoteca d'Estiu es una actividad de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, organizada por el IVC, a través de la Filmoteca Valenciana. Su celebración es posible gracias a la colaboración del Ayuntamiento de València, que cede los jardines del Palau de la Música como espacio de las proyecciones.