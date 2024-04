La Filmoteca proyecta 'Donbass' (2018), una "caricatura grotesca" que anticipó la actual guerra en Ucrania

Serguei Loznitsa: "El cine es el mejor instrumento para conocer y saber más sobre las circunstancias en las que vivimos"

VALÈNCIA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca de València proyecta la premiada 'Donbass' (2018), del cineasta bielorruso Serguei Loznitsa, una "caricatura grotesca" que narra en 12 capítulos la realidad de esta región del este de Ucrania, ocupada por Rusia en 2014, y que anticipó la "tragedia" que vive en la actualidad el país con la guerra.

Serguei Loznitsa durante la rueda de prensa que ha tenido lugar en la sede de la Filmoteca de València donde el director ha puesto de manifiesto que todas las películas que ha hecho en Ucrania las ha producido con "mucho cariño y voluntad" ya que considera que el cine es "el mejor instrumento para conocer y saber más sobre las circunstancias que vivimos" porque es "importante" conocerlo para "luchar mejor".

El encuentro también ha contado con la presencia del jefe de programación de la Filmoteca, Jose Antonio Hurtado; la presidenta de la Fundación Juntos por la Vida, Clara Arnal y el cineasta y escritor Javier Tolentino.

La película, que consiguió el premio a mejor dirección en la sección Un Certain Regard del Festival de Cannes y el Giraldillo de Oro a mejor película en el Festival de Sevilla, inaugura el ciclo 'Cine por la Paz' que organiza la Fundación Juntos por la Vida con su proyección este jueves 11 de abril a las 20.00 horas. También se podrá volver a ver el sábado 13 de abril a las 18.00 horas.

En palabras del director, 'Donbass', que también fue seleccionado por Ucrania para competir en los Óscars, describe "los primeros pasos" de la ocupación rusa en esta región ucraniana donde "todo" aparentemente parece "normal" pero en realidad los personajes muestran una realidad que "no existe".

"El componente grotesco nos presenta cómo la gente insiste en imaginar su vida, presentar una vida normal que en realidad no es. Es una caricatura, se está imitando la vida pero escondiendo detrás la verdadera. Están copiando a los héroes de las películas soviéticas pero, detrás de eso, están escondiendo lo que hacen en realidad", ha explicado.

TRANSMITIR EL DOLOR PARA QUE SE ENTIENDA

En este sentido, ha indicado que esta forma de relatar lo que ocurría en el Donbass luego ha resultado ser más cercana a la realidad de lo que esperaba en un primer momento: "Me pareció extraño que un género tan grotesco haya descrito correctamente lo que sucedió", ha afirmado.

Sin embargo, Loznitsa ha asegurado que, tras seis años desde que se presentó el film, la situación en esta región del este de ucraniana ha dejado de ser una ficción a ser "una tragedia". "Es grotesco hasta que la sangre ya sale como un río", ha apuntado.

Preguntado por su forma de hacer cine, Serguei Loznitsa ha señalado que no puede dar ninguna recomendación porque considera que cuando sabes cómo grabar no lo puedes formular ni explicar con palabras.

En este sentido, ha destacado que para él lo "más importante" es saber por qué quieres hacer una película y que, en su caso, es porque "tengo dolor dentro de mí y ese dolor lo quiero transmitir para que lo entienda toda la gente".

No obstante, ha rechazado vincular su necesidad de hacer películas para transmitir el dolor que siente con que esto funcione como una "medicina" ya que piensa que "para cambiar el mundo hay que entenderlo, y cuando lo entiendes, ya no es un peligro para ti. Solo el momento de entendimiento ya cambia el mundo".

LA POBLACIÓN INTENTA VIVIR

Cuestionado por la situación en la que se encuentra el conflicto entre Rusia y Ucrania, el cineasta ha señalado que la población está "intentando vivir" cada día como puede desde hace ya 777 días y ha censurado que no entiende las actuaciones de los políticos de Estados Unidos y de Europa porque hacen que todo vaya "muy lento".

A este respecto, ha añadido que actualmente existen en el mundo muchos conflictos que no están resueltos y ha resaltado que esto se debe a la existencia, como en la guerra en Ucrania, de una mentalidad que "excluye la existencia de la otra" y cuyos actos son "muy agresivos contra el otro país".

"Durante esta guerra tenemos que saber si va a exisitir humanidad o si, por desgracia, no y el gobierno ruso va a destruirlo todo. Los países europeos tienen que pensar mucho en cómo salir de esta situación porque antes pensábamos que se podría encontrar alguna salida más pacífica pero con cada día que pasa veo menos posibilidades", ha manifestado el director.

Asimismo, ha insistido en que para que Ucrania esté en una democracia "real" su población necesita una vida normal. "No hay que olvidar que Ucrania era una ex república de la Unión Soviética y que cada una de estas repúblicas que intentaba construir sus propios estados tuvieron consecuencias", ha subrayado al tiempo que ha explicado que Rusia "no quiere que Ucrania salga de sus manos" y que sus ciudadanos le dan igual.

LA MUERTE DE PUTIN NO ES LA SOLUCIÓN

"No veo ninguna posibilidad de cómo se puede obligar a Rusia a rechazar sus planes que tiene en Ucrania, por eso necesitamos argumentos muy fuertes", ha manifestado al tiempo que ha advertido que la muerte de Putin no terminaría con los problemas porque "la mentalidad va a seguir como ahora y eso separa a la gente rusa y a la civilización europea".

En esta línea, la presidenta de la Fundación Juntos por la vida ha asegurado que la población ucraniana ha "normalizado" la situación, a pesar de que cada vez son "más críticos" con el gobierno del país de lo que eran antes.

Así, ha afirmado que en estos momentos en el país existe "un canto común" de que quieren la victoria: "Al principio hablaban de paz, ahora quieren la victoria (...) quieren resistir porque quieren luchar por la democracia. Quieren ser como todos estos países a los que admiran y es por ello que quieren resistir porque quieren llegar a esa libertad y a esa victoria que ahora vemos muy difícil", ha apuntado.

NUEVOS PROYECTOS CINEMATOGRÁFICOS

En cuanto a sus nuevos proyectos, Loznitsa ha adelantado que su próximo film, bajo el título 'Dos Procuradores', se empezará a rodar a partir de otoño y está basada en la historia de Georgy Dimidov, un escritor que vivía en un Gulag durante 20 años, y habla sobre "el fondo tiene este modelo de terrorismo en la sociedad".

Asimismo, también ha informado de que su nueva película 'The Invasors' está participando también en el Festival de Cannes. El film se ha estado rodando durante dos años en Ucrania y busca hacer una descripción de lo que pasa, de cómo viven los ciudadanos en estos tiempos horribles.

Cuenta con un total de 21 episodios donde el protagonista es "la gente, el pueblo ucraniano". "Intentaba transmitir el dolor que lleva cada persona ucraniana en estos momentos. Con qué dignidad se mantienen, y qué sentimiento les reúnen", ha señalado. Además, el director ha mostrado su voluntad de realizar una película sobre la Guerra Civil española en un futuro.

'Donbass' podrá volver a verse el sábado 13 de abril, a las 18.00 horas. El ciclo 'Cine por la Paz' se completa con proyecciones y debates, moderados por Javier Tolentino, en el Espai Solidaria de la sede de la Fundación Juntos por la Vida (Calle Alicante, 27 bajo, València). El 12 de abril, a las 19.00 horas, sobre Palestina, y el 13 de abril, a las 12.00 horas, sobre África.