La Filmoteca Valenciana invita a conocer el cine coreano actual con un ciclo de cuatro películas

VALÈNCIA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de cuatro películas recientes integran la programación del ciclo que la Filmoteca Valenciana inaugura este jueves. Se trata de títulos que concentran algunos de los rasgos característicos de esta cinematografía asiática.

La industria del cine coreano, con una creciente ambición técnica, está logrando exportar a todo el mundo películas que combinan la reflexión política, social e identitaria con los géneros más populares: acción, thriller y cine de catástrofes.

A la altura de las producciones más trepidantes de Hollywood, las cuatro películas programadas se proyectan en sesión única. El ciclo está organizado en colaboración con el Consulado General de la República de Corea en Barcelona, el Centro Cultural Coreano en España y el Korean Film Council.

El ciclo se inaugura mañana, a las 20.00 horas, con la proyección de la producción histórica 'Harbin' (2024), de Woo Min-ho. La serie será presentada por el cónsul general de la República de Corea en Barcelona, Younghyo Park.

Protagonizada por Hyun Bin, la película está basada en la vida de Ahn Jung-geun, el activista de la independencia coreana que en 1909 asesinó al residente general de Corea, Ito Hirobumi. Un grupo de activistas por la independencia coreana se embarcan en una peligrosa misión. Encabezados por el carismático líder Ahn Jung-geun, planean asesinar al principal arquitecto detrás de la invasión japonesa, en la estación de tren de Harbin.

El viernes 21 de noviembre, a las 20.15 horas, la Filmoteca proyecta 'Ashfall: Alerta roja' (2019), escrita y dirigida por Kim Byung-seo y Lee Hey-jun, una producción de alto presupuesto encuadrada en el género de cine de catástrofes, sobre los intentos conjuntos de los gobiernos coreanos de proteger a la población de las violentas erupciones de un volcán y los terremotos que se producen en toda la península de Corea.

El capitán de un equipo de fuerzas especiales contacta con un representante del Ministerio de las Fuerzas Armadas de Corea del Norte para colaborar en una operación de salvamento de la que depende el destino de las dos Coreas.

CINE DE ACCIÓN

El jueves 27 de noviembre, a las 20.00 horas, la Filmoteca proyecta 'Libéranos del mal' (2020), escrita y dirigida por Won-Chan Hong. Entre el cine de acción y el policíaco, la película cuenta la historia de un asesino a sueldo a punto de retirarse, que viaja a Bangkok para rescatar a su hija secuestrada mientras es perseguido por un sanguinario yakuza en busca de venganza por la muerte de su hermano.

El ciclo concluye el viernes 28 de noviembre, a las 20.15 horas, con la proyección de 'Escape' (2024), de Lee Jong-pil, que fue estrenada en España en el Festival de Sitges, dentro de la sección Órbita.

Encuadrada dentro del género de acción de las persecuciones, la película narra los intentos de deserción de un sargento norcoreano que intenta huir hacia Corea del Sur en busca de un destino mejor, tras cumplir la década de servicio militar obligatorio y haber sido condecorado como un héroe.