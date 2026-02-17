Fin de las alertas por viento y fenómenos costeros en la Comunitat

Archivo - Amanecer en la Comunitat - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) ha establecido el fin de todas las alertas por viento y fenómenos costeros en la Comunitat Valenciana.

Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), esta jornada habrá cielo poco nuboso o despejado y las temperaturas anotarán un ligero ascenso o no cambiarán.

Así mismo, se espera viento de moderado a fuerte del oeste y noroeste con probabilidad de rachas muy fuertes en el interior de la autonomía por la mañana.