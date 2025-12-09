Fin a la huelga de profesorado experto y especialista de FP tras el acuerdo de Educación y sindicatos

El secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, firma con representantes de los sindicatos STEPV-IV, FE-CCOO-PV y UGTSP-PV un acuerdo sobre las condiciones laborales del personal experto en sectores productivos de FP - GVA

VALÈNCIA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, ha firmado este martes con representantes de los sindicatos STEPV-IV, FE-CCOO-PV y UGTSP-PV un acuerdo que mejora las condiciones laborales del personal experto en sectores productivos de Formación Profesional (FP) y del profesorado especialista de enseñanzas de régimen especial. El pacto supone la desconvocatoria de la huelga indefinida que mantenían este colectivo.

Con este acuerdo, la Conselleria y las organizaciones sindicales "refuerzan su compromiso conjunto con la profesionalización del personal docente, la estabilidad del empleo público y la calidad del sistema educativo valenciano, especialmente en ámbitos tan estratégicos como la Formación Profesional y las enseñanzas de régimen especial", ha subrayado la Generalitat en un comunicado.

El texto suscrito esta tarde introduce cambios significativos en el Decreto 97/2025 con el objetivo de reconocer la trayectoria profesional de este colectivo, reforzar su estabilidad laboral y mejorar la calidad del sistema educativo valenciano.

Entre las principales medidas destaca la ampliación del periodo de acreditación de experiencia profesional, que pasa de cuatro a ocho años, lo que permitirá valorar de forma más justa la trayectoria de quienes han trabajado en sectores directamente relacionados con la docencia que imparten.

También se reforma el sistema de cálculo retributivo, que a partir de ahora se determinará de forma proporcional a las horas lectivas contratadas, eliminando porcentajes fijos y "buscando una mayor transparencia y equidad", resaltan desde la Conselleria.

El acuerdo incluye, además, una disposición transitoria que "garantiza la continuidad del personal con al menos tres años de experiencia en centros públicos, eximiéndolo temporalmente de ciertos requisitos para facilitar su permanencia en el sistema educativo".

REGULACIÓN HORAS COMPLEMENTARIAS

Otra de las novedades "más relevantes", señalan, es la regulación de las horas complementarias asignadas a este personal, que permitirán reforzar tareas esenciales como la coordinación con empresas colaboradoras, la atención al alumnado o la participación en actividades de evaluación y mejora educativa.

Estas horas estarán distribuidas de forma proporcional al número de horas lectivas de cada contrato, de acuerdo con una resolución que dictará próximamente la Dirección General de Personal Docente.

El nuevo marco entrará en vigor el 15 de diciembre de 2025. Para ello, las direcciones territoriales de la Conselleria ya trabajan en la actualización de los contratos para aplicar de manera uniforme las mejoras acordadas en todos los centros de la Comunitat Valenciana.

Por parte de los sindicatos, celebran que el acuerdo contempla las exigencias del colectivo de profesorado experto de FP y especialista de Régimen Especial "que había visto recortadas sus condiciones laborales con una pérdida del 41% del horario y del salario".

Durante la negociación, que se "intensificó" desde el inicio de la huelga indefinida el pasado 3 de noviembre, el colectivo ha recuperado prácticamente el horario completo, excepto las tres horas dedicadas a guardias que tiene el resto del profesorado de secundaria.

MOVILIZACIÓN, "LA MEJOR HERRAMIENTA"

El Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV) ha puesto en valor que la firma de este acuerdo permite la desconvocatoria de la huelga indefinida y remarca que la movilización "es la mejor herramienta que tienen los trabajadores y trabajadoras para ganar o recuperar derechos".

Por ello, anima a todo el profesorado a participar este jueves, 11 de diciembre, en la primera jornada de huelga convocada en el sector educativo "para continuar ganando derechos".