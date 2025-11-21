El fin de semana comienza con temperaturas en descenso, fuerte viento y nieve en el interior de Castellón

VALÈNCIA 21 Nov. (EUROPA PRESS) - El fin de semana comienza con temperaturas en descenso, fuerte viento y posibilidad de nieve en el interior de Castellón, según la predicción de la Aemet.

Así, el litoral de la Comunitat Valenciana, salvo el sur de Alicante, está en aviso amarillo por fenómenos costeros y el norte de Castellón por rachas de viento muy fuertes, que también pueden darse en las sierras del interior norte de Alicante.

El cielo estará poco nuboso en general, aunque en el interior del norte de Castellón, habrá intervalos nubosos sin descartar precipitaciones débiles a primeras y últimas horas, que serán en forma de nieve por encima de 400-700 metros. Las temperaturas irán en descenso y habrá heladas débiles en el interior.