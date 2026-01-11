El fin de semana se despide con cielos despejados y viento muy fuerte en Castellón

Archivo - Frío, viento - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 11 Ene. (EUROPA PRES) -

El fin de semana se despide en la Comunitat Valenciana con cielos despejados, viento muy fuerte en Castellón y mínimas en descenso en el litoral y máximas en ascenso en el interior, según la predicción de Aemet.

Así la Comunitat Valenciana ha amanecido este domingo con cielo poco nuboso o despejado. Por su parte, las temperaturas mínimas irán en descenso en el litoral, excepto en el norte de Castellón, y con pequeños cambios en el resto; mientras que las máximas subirán en el interior y con pequeñas variaciones en el litoral.

Además, habrá heladas débiles y locales en puntos del interior. El viento soplará moderado de componente oeste la primera mitad del día, con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en el interior norte de Castellón a primeras horas; que disminuirá a flojo al mediodía y girará a componente sur en el litoral por la tarde.