El fin de semana se despide con cielos poco nubosos y temperaturas en notable ascenso

Archivo - Cielos despejados y temperaturas en ascenso este domingo en la Comunitat Valenciana - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El fin de semana se despide en la Comunitat Valenciana con cielos poco nubosos y temperaturas máximas en ascenso notable en el tercio norte y litoral norte de Alicante que alcanzarán los 22º en Alicante y los 21º en Castelló y València, según la predicción de Aemet.

Así, el cielo estará poco nuboso con intervalos de nubes altas. Las temperaturas mínimas irán en ascenso en el interior y con pocos cambios en el litoral y las máximas en ascenso, notable en el tercio norte y litoral norte de Alicante. Asimismo, se registrarán heladas débiles localmente en puntos del interior.

El viento soplará flojo del oeste, con intervalos de moderado; hay probabilidad de rachas muy fuertes en el interior del norte de Castellón.