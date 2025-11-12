La final de MotoGP en el Circuito de Cheste generará un impacto turístico de 35,9 millones, según un estudio

Archivo - Valencia MotoGP Test en el Circuito Ricardo Tormo. ARCHIVO. - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

VALÈNCIA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gran Premio de la Comunitat Valenciana, que se celebra en el circuito Ricardo Tormo de Cheste el próximo fin de semana, tendrá un impacto económico turístico estimado de 35,9 millones de euros para la Comunitat Valenciana, según un estudio elaborado por Mabrian y The Data Appeal Company-Almawave Group.

Como en otros grandes eventos vinculados a los deportes de motor, la competición se celebra a lo largo de tres días, en este caso del viernes 14 de noviembre al domingo 16 de noviembre, con sesiones de entrenamientos de Moto3, Moto2 y MotoGP, rondas clasificatorias y las carreras principales.

Este calendario ampliado aumenta significativamente el impacto económico en el destino, especialmente teniendo en cuenta que, según este análisis predictivo, más de 150.000 personas asistirán a los eventos programados en torno a la última carrera de MotoGP.

El análisis predictivo del impacto económico de este evento deportivo considera la distribución del gasto turístico adicional previsto en la Comunitat Valenciana durante el fin de semana del Gran Premio. Las estimaciones se basan en el gasto previsto en servicios turísticos (alojamiento, restauración y transporte), sin incluir otros impactos económicos, como la venta de entradas, los patrocinios, la publicidad y los ingresos relacionados.

De acuerdo a este análisis, el fin de semana de MotoGP dejará en la Comunitat Valenciana 35,9 millones de euros de impacto económico relacionado con el turismo: el alojamiento representa un 70% del total, la restauración el 25% y el transporte el 5% restante. Esto se traduce en 25,1 millones de euros en gasto en alojamiento (incluyendo hoteles, alquileres vacacionales y otras opciones de alojamiento), 8,9 millones de euros en restauración y 1,9 millones de euros en transporte.

Como indican las previsiones de gasto turístico, el alojamiento representará la mayor parte del gasto de los visitantes durante el Gran Premio de la Comunitat Valenciana. De hecho, los datos de Mabrian sobre el comportamiento de los precios de los hoteles en Valencia muestran un aumento interanual del +18% de media durante el fin de semana de la final de MotoGP.

El CEO de The Data Appeal Company - Almawave Group, Mirko Lalli, declara que, "a diferencia de lo que sucede en otros eventos, en los que la mayor parte del gasto se concentra en restauración, esta carrera de MotoGP el gasto se inclina de forma mayoritaria hacia el alojamiento; y el mayor incremento de precios se observa en los hoteles de 5 estrellas".

PÚBLICO DE ALTO PODER ADQUISITIVO

"Esto podría interpretarse como la huella de un público de alto poder adquisitivo, cuyo impacto puede ser más duradero para el destino, contando con la capacidad adecuada, las experiencias premium y las estrategias de precios apropiadas", apunta.

Por categoría, se prevé que los hoteles de tres estrellas aumenten un +20% interanual (hasta alcanzar los 150 euro por noche), los de cuatro estrellas un +12,7% (hasta 177 euro por noche) y los de cinco estrellas un +23,1% (hasta alcanzar los 304 euro por noche).

"Muchos aficionados al MotoGP eligen Valencia, situada a tan solo 24 kilómetros del Circuito Ricardo Tormo, para alojarse y también para disfrutar de todo lo que esta vibrante ciudad ofrece", afirma, por su parte, Carlos Cendra, socio y director de Marketing y Comunicación de Mabrian.

"Además, --prosigue-- el hecho de que el Gran Premio de la Comunitat Valenciana sea la última carrera del campeonato de 2025 hace que esta última parada sea aún más atractiva, potenciando aún más el impacto económico en el destino".