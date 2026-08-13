Finaliza la instalación de asfalto fonoabsorbente en Marqués del Túria, que se extenderá a otras grandes vías

La alcaldesa de València, Mª José Catalá, visita la finalización de la instalación de asfalto fonoabsorbente en Marqués del Túria - AJUNTAMENT VALÈNCIA

VALÈNCIA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha culminado la instalación de pavimento fonoabsorbente en la Gran Vía Marqués del Túria, un asfalto que también se colocará en otras grandes vías con mucho tráfico. En total, en esta arteria de la ciudad se han modernizado 22.126 metros cuadrados de calzada con una inversión de 1,24 millones de euros.

La alcaldesa de València, Mª José Catalá, y el concejal de Urbanismo, Juan Giner, han asistido este jueves a la finalización de las obras de reasfaltado integral de Marqués del Túria. Esta intervención ha finalizado unos días antes del plazo inicialmente previsto. La empresa Pavasal ha realizado los trabajos, concentrados en el tramo entre la avenida Jacinto Benavente y la confluencia de la avenida Regne de València con calle Russafa.

Catalá ha destacado la necesidad de esta actuación en una de las vías más transitadas de València, con un reasfaltado "que nos hacía en los últimos 30 años". "Hemos querido utilizar un pavimento más seguro y sostenible para mejorar la calidad de vida del vecindario", ha manifestado, y ha garantizado que "este tipo de soluciones urbanas han venido para quedarse".

Durante la visita, ha subrayado que la remodelación "no solo renueva el asfalto, sino que aporta más seguridad, reduce el impacto acústico del tráfico y hace de la Gran Via un espacio más confortable y habitable para quienes residen en la zona y para todas las personas que la recorren cada día".

En general, la primera edil ha avanzado que continuará este plan de minimización del impacto acústico en la ciudad, mediante la instalación de este tipo de asfalto que se reservará para las grandes vías con mayor tráfico. Actualmente, ha indicado que se están instalando más de 130.000 metros cuadrados de pavimento fonoabsorbente en varias actuaciones en marcha en València, lo que "supondrá un ahorro cercano a 500 toneladas de CO2 al año".

En la calle Colón, cuya renovación finalizará previsiblemente en Navidad, se instalarán 12.000 m2 de asfalto fonoabsorbente, dentro de una superficie de actuación de 21.900 m2. Esta estrategia incluye el eje Pérez Galdós-Giorgeta, la avenida Corts Valencianes, General Avilés, en Campanar, y el PAI de Malilla Sud.

Respecto al estado de las obras en marcha, Catalá ha recordado que después de verano se abrirá previsiblemente al tráfico Pérez Galdós y Giorgeta, lo que "también va a suponer un descanso o un respiro para las vías principales de la ciudad", y que también comenzará la reurbanización de la plaza San Agustín y su entorno.

"Evidentemente, estamos en un momento de mucha obra, pero van finalizando dentro de plazo. (...) Si València está en obras, es que València está viva, en marcha y que estamos mejorando la ciudad", ha dicho.

En materia de tráfico, la alcaldesa ha explicado que se "intentará" que las motos no estén aparcadas en la parte de la aceras de principales vías como Marqués del Túria o Colón, porque "dificulta mucho al peatón", y que se generarán "cien plazas de parking más en las medianas".

RENOVACIÓN DE MARQUÉS DEL TÚRIA

Con la actualización ya finalizada y la mejora y renovación de la red de saneamiento ejecutada previamente, el Ayuntamiento ha destinado más de 1,8 millones a modernizar las infraestructuras de Marques del Túria. Los trabajos de saneamiento supusieron una inversión superior a 646.000 euros en los tramos comprendidos entre la calle Jorge Juan y la plaza Amèrica y entre la calle Císcar y la plaza Cánovas.

La renovación en esta Gran Vía ha eliminado grietas, fisuras, hundimientos y oquedades del pavimento anterior, cuyo deterioro afectaba tanto a la circulación como al confort acústico del entorno. La nueva capa de rodadura mejora la adherencia de la calzada y refuerza la seguridad para vehículos y personas a pie.

El pavimento fonoabsorbente --permite rebajar hasta diez decibelios el ruido del tráfico rodado y reducir hasta un 20% las emisiones de CO2 vinculadas a la circulación-- se ha extendido en la calzada, salvo en el carril bus donde se ha empleado asfalto convencional por razones técnicas. Las frenadas y arrancadas continuas de los autobuses pueden dañar la mezcla fonoabsorbente y reducir su rendimiento acústico y su durabilidad, apuntan desde el consistorio.

Además del reasfaltado, los trabajos han incluido la renovación y realineación de rigolas, imbornales y sistemas de drenaje, con el objetivo de corregir puntos hundidos, evitar la formación de charcos y facilitar la evacuación del agua de lluvia. La ejecución simultánea con dos máquinas ha permitido obtener una capa de rodadura homogénea.

Esta actuación comenzó tras la finalización del curso escolar y se organizó por fases, manzanas y lados de la vía para reducir las afecciones. Las tareas de fresado y asfaltado se desarrollaron principalmente por la noche, mientras durante el día se mantuvo la circulación siempre que la evolución de las obras lo permitió.