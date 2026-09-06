Finalizan las obras de emergencia en los centros educativos afectados por la dana con 21,6 millones de inversión

Archivo - Barracones de Ceip Lluis Vives y la Escuela Infantil Ausiàs March de Massanassa, a 8 de agosto de 2025, en Massanassa - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha destacado que el Consell ha finalizado las obras de emergencia para reparar los daños ocasionados por la dana del 29 de octubre de 2024 en centros educativos de la provincia de Valencia mediante una inversión de más de 21,5 millones de euros, de los que 20 corresponden a obras y más de 1,6 a asistencia técnica.

El dispositivo de emergencia ha permitido acometer actuaciones urgentes en más de 60 centros educativos ubicados en algunos de los municipios más afectados por la riada, entre ellos Paiporta, Catarroja, Alfafar, Algemesí, Aldaia, Albal, Benetússer, Massanassa, Picanya, Sedaví, Utiel, Chiva o Xirivella, según ha detallado la Generalitat en un comunicado.

Los trabajos han incluido reparaciones estructurales, reposición de instalaciones dañadas, actuaciones de seguridad y accesibilidad, recuperación de espacios exteriores, trabajos de conservación y adecuación de edificios, así como intervenciones de mayor entidad en aquellos centros que registraron daños más severos.

Llorca ha resaltado que desde "el primer momento" el objetivo del Consell fue que los centros "recuperaran cuanto antes las condiciones necesarias para desarrollar su actividad con normalidad y seguridad". "La magnitud de los daños obligó a desplegar un operativo extraordinario que ha permitido actuar simultáneamente en decenas de instalaciones educativas afectadas por la dana", ha subrayado.

Asimismo, ha indicado que la finalización de estas obras de emergencia "demuestra la capacidad de respuesta y coordinación de la Generalitat ante una situación excepcional". "Gracias al trabajo conjunto de técnicos, equipos directivos, ayuntamientos, TRAGSA y TRAGSATEC hemos podido dar una solución rápida y eficaz a las necesidades más urgentes de la comunidad educativa", ha valorado.

El jefe del Ejecutivo valenciano ha incidido en que estas actuaciones han sido "fundamentales para recuperar la funcionalidad de los centros dañados y garantizar que el alumnado y el profesorado dispongan de espacios adecuados para el desarrollo de la actividad educativa, mientras la Generalitat continúa avanzando en otros proyectos de reconstrucción y mejora de infraestructuras afectados por la dana", ha garantizado.