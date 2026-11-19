Mapa de la Comunitat Valenciana sin avisos activos - GVA

VALÈNCIA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha finalizado todos los avisos activados por fenómenos costeros y por vientos en la Comunitat Valenciana.

Así lo ha informado '112' Comunitat Valenciana en un mensaje en redes sociales, tras emitir un nuevo boletín informativo sobre las 13.30 horas de este juves.

El episodio de viento de poniente que ha vivido la Comunitat Valenciana ha dejado rachas máximas de hasta 130 kilómetros por hora (km/h) en Bunyol (Valencia) y temperaturas que han alcanzado los 24 y 26 grados en el litoral y prelitoral tras la medianoche. Según los registros de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet), la estación de Bunyol Alto Gordo (este) ha encabezado el ranking de viento de la jornada con 130 km/h, seguida de la estación oeste del mismo enclave con 126 km/h.

También se han superado los 100 km/h en Xodos (Castellón), con 113 km/h; Castielfabib (Valencia), con 106 km/h; la Torre de les Maçanes (Alicante), con 106 km/h; Ayora (Valencia), con 103 km/h; la Pobla de Benifassà (Castellón), con 101 km/h; El Toro (Castellón), con 100 km/h; y Alcoi (Alicante), que también ha alcanzado los 100 km/h.

Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha destacado rachas máximas de 92 km/h en Zarra, 80 km/h en el aeropuerto de València y 72 km/h en Utiel (Valencia).

INCIDENCIAS

En cuanto a las incidencias, el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat había informado de que los bomberos del Ayuntamiento de València han atendido seis servicios relacionados con la caída de ramas y árboles durante la noche, mientras que los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia han realizado dos intervenciones por el mismo motivo.

En concreto, los bomberos han actuado por una caída de árbol en la calle Benifaraig de Montcada y por el desprendimiento de un cable eléctrico en la avenida Blasco Ibáñez de Albal, según había detallado el cuerpo provincial. También, han acudido a Alberic por un panel que estaba descolgado.