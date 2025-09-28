Financian una plataforma para optimizar el control de acceso y seguimiento de vehículos en puertos y áreas logísticas - GVA

VALÈNCIA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo ha financiado, a través de Ivace+i Innovación, el desarrollo de una plataforma que combina blockchain, visión artificial y deep learning para llevar a cabo un control integral de los accesos a las áreas industriales, así como un seguimiento inteligente de los vehículos.

De hecho, esta iniciativa introduce innovaciones disruptivas en el modo en el que se gestiona actualmente el control de accesos, la coordinación de actividades empresariales para la gestión de riesgos laborales y la autorización de las actividades de transporte terrestre de mercancías en áreas industriales, ha informado la Generalitat en un comunicado.

La empresa Tyris IA, especializada en inteligencia artificial y análisis predictivo, ha coordinado este proyecto, denominado 'VIGÍA', en el que también han participado la Fundación Valenciaport, el Instituto Tecnológico de Informática (ITI), la Universitat Politècnica de València (UPV) y la firma Infoport. Este desarrollo tecnológico cuenta, además, con el apoyo económico de la Unión Europea a través del programa FEDER Comunitat Valenciana para el periodo 2021-2027.

El software es capaz de efectuar el reconocimiento de personas y vehículos, tanto en los accesos como durante su circulación bajo condiciones y exigencias técnicas muy exigentes. Para ello, hace uso, además, de un sistema de visión artificial y algoritmos de aprendizaje profundo (deep learning) que permiten identificar y realizar el seguimiento de vehículos en tiempo real.

El sistema satisface así las necesidades de las autoridades portuarias y de las entidades que gestionan parques e instalaciones industriales, que hasta ahora carecían de un único producto capaz de gestionar de forma integrada el control de accesos y el seguimiento de vehículos, así como los permisos para desarrollar la actividad de transporte dentro del puerto, la acreditación de responsabilidad civil o la documentación relacionada con la prevención de riesgos laborales y la gestión de emergencias.

De este modo, 'VIGIA' contribuye a "acabar con el intrusismo laboral en el transporte de mercancías, evita actos ilícitos en las áreas industriales, en especial en las instalaciones logístico-portuarias, al tiempo que mejora la operativa y la seguridad física en la circulación de vehículos de transporte terrestre".

Además, la incorporación de blockchain a este diseño proporciona "seguridad y confianza" a los usuarios de esta aplicación, que disponen de garantías de que los datos compartidos dentro del sistema no pueden ser manipulados gracias a las características de esta tecnología "robusta, transparente y descentralizada".

La plataforma ya se ha probado y validado en un entorno real, en concreto, en las instalaciones de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), la terminal de MSC y la empresa Medlog, "demostrando la viabilidad de la tecnología de cara a una futura comercialización".

De hecho, sus impulsores estiman que, dado su carácter innovador, "tiene potencial para convertirse en la solución para la gestión del control de accesos de referencia en España", lo que "situaría a la Comunidad Valenciana y su industria logística como punta de lanza en la aplicación de estas tecnologías emergentes".

CENTROS COLABORADORES

Durante la ejecución de este proyecto Tyris AI se ha encargado del desarrollo del módulo de seguimiento de vehículos, un sistema de inteligencia artificial que permite reconocer e identificar vehículos a su paso por diferentes zonas del puerto.

La UPV ha desarrollado, por su parte, un bus de eventos, un sistema que permite integrar y coordinar la información procedente de distintas fuentes externas, como el reconocimiento de imágenes o los sistemas de control de accesos al puerto y a la terminal. Se trata de una herramienta que hace posible que todos esos datos se comuniquen entre sí y se visualicen de forma unificada en el panel de control.

La responsabilidad de garantizar que no se producen errores ha recaído en el ITI, que ha implementado un sistema de testeo automático del software que asegura su correcto funcionamiento, mientras que Infoport ha diseñado la interfaz de usuario para la gestión documental de prestadores de servicio, así como las aplicaciones que permiten integrar datos externos como el Registro de Empresas y Actividades de Transporte.

La labor de la Fundación Valenciaport se ha centrado, especialmente, en analizar los actuales procesos del sector logístico y portuario a fin de determinar las principales carencias y necesidades, a partir de las demandas de los usuarios involucrados. En esta línea, y con el fin de satisfacer dichas demandas, también se han definido los requisitos de la plataforma y los distintos escenarios y casos de uso.

Además, la Fundación Valenciaport realizó el desarrollo del módulo back-end de la aplicación y coordinó la realización de las pruebas realizadas en el entorno operativo real.

El proyecto VIGIA ofrece soluciones a un amplio abanico de retos identificados por los Comités Estratégicos de Innovación Especializados que ha impulsado Ivace+i Innovación en el último lustro. En el campo de las tecnologías habilitadoras, por ejemplo, contribuye a desarrollar tecnologías de visión artificial más robustas, al tiempo que optimiza las operaciones empresariales a través de la digitalización.

La solución también facilita la captura y análisis de información en tiempo real, mejora la movilidad y facilita la detección del estado de las carreteras, dos desafíos propuestos por especialistas en el terreno de las emergencias, la movilidad sostenible o las infraestructuras.

Asimismo, el proyecto se encuadra en los ejes principales de la Estrategia Especialización Inteligente de la Comunitat Valenciana, S3, que coordina la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo.