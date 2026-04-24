La Fira del Llibre de València presenta una 61 edición de récord con 105 expositores y 142 casetas en Viveros. - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fira del Llibre de València ha presentado su 61 edición, que tendrá lugar desde el 30 de abril hasta el 10 de mayo en los Jardines de Viveros, con una "cifra récord" de 105 expositores que ocuparán 142 casetas, un 10 por ciento más que el año anterior.

En la presentación de esta edición, este viernes en el Salón de Cristal del Ayuntamiento, ha participado la presidenta de la Fundación Fira del Llibre, Maria Bravo, el director del certamen, Pau Pertegaz, el presidente del Gremi de Llibrers de València, Juan Pedro Font de Mora, la ilustradora y autora de la imagen de la feria, Virginia Lorente, y el concejal de Cultura, José Luis Moreno.

Juan Pedro Font de Mora ha destacado el gran ascenso del evento, aunque ha advertido de que esperan "no crecer más". "Este año nos hemos planteado racionalizar el crecimiento y espero que el año que viene no alcancemos otro récord", ha puesto de relieve, a la vez que ha revelado la posibilidad de "morir de éxito" si no se toman "medidas racionales" en el futuro.

En referencia a esta edición, Font de Mora ha reconocido que "en un mundo lleno de conflictos y guerras, la Fira del Llibre se erige como un lugar de paz para los visitantes". Asimismo, ha hecho hincapié en "el sentimiento romántico y casi suicida" que supone abrir una librería en la ciudad, ya que, ha remarcado que estos establecimientos "están creciendo en València en medio de la crisis del pequeño comercio".

El director de la Fira, Pau Pertegaz, ha reconocido "estar muy contento con cómo se ha organizado esta edición entre las diferentes entidades y organizaciones participantes". "Lo más importante, más allá de las novedades de este año, es el modelo del evento, ya que posiciona a las librerías en el centro y ha llamado la atención del resto de comunidades de España, que nos preguntan sobre ello", ha asegurado.

"CRECIMIENTO DEL 10%"

De la misma manera, ha mencionado que el crecimiento y consolidación de la feria "es del 10% más de expositores", además de un número superior de casetas. "Este año prácticamente desaparece la explanada libre porque todo el espacio se convierte en pasillos de casetas", ha detallado.

El director, asimismo, ha destacado que "valoran muy positivamente" las largas colas de jóvenes interesados en firmas de libros que se han vivido en los años anteriores. "Según el último barómetro, los jóvenes de entre 14 y 24 años son los que más leen, así que les damos importancia a ellos", ha subrayado.

Del mismo modo, ha puesto de relieve dos citas clave durante la celebración: "El sábado, 9 de mayo, cuando se entregarán los Premios Fira del Llibre de València a los escritores Martí Domínguez y Carme Riera y se reconocerá al escritor turco Zülfu Livaneli y el miércoles 6 de mayo, día en el que Leïla Slimani recibirá el Premio Internacional del evento".

En la misma línea, la presidenta de la Fundación Fira del Llibre, Maria Bravo, ha expresado que a los jóvenes apasionados por la lectura "no hay que juzgarlos, porque lo relevante es que creen un hábito de lectura a una temprana edad". "Si quieren que sus escritores favoritos les firmen libros significa que son grandes lectores y quizás lo sigan siendo cuando crezcan", ha remarcado.

ATRAER A LOS LECTORES JÓVENES

Con motivo de atraer a este perfil de lector, la exposición contará con autores considerados como "las nuevas sensaciones del género romántico y la fantasía romántica", como Joana Marcús --que visitará la Fira por primera vez--, Nerea Pascual, Blue Jeans o María Martínez.

Bravo también ha recordado que la Fira de este año recibirá a escritores "con presencia internacional y vocación mediterránea". "Premiaremos a la escritora franco-marroquí Leïla Slimani, quien se hizo conocida en el año 2016 cuando ganó el Premio Goncourt con su segunda novela, 'Una canción dulce' ('Chanson douce')", ha recalcado.

"Con la presencia de Slimani se confirma el matiz internacional de la Fira y su tendencia mediterránea, que ya se demostró en la pasada edición con la visita del escritor griego Theodor Kallifatides, quien también recibió el Premio Internacional", ha indicado.

Asimismo, Bravo ha señalado que el escritor turco Zülfu Livaneli ha sido invitado con motivo de la presentación de su novela 'La casa de Leyla'. "Livaneli es considerado como una de las figuras culturales más importantes del momento en su país", ha revelado. De hecho, además de escritor, también es músico e intérprete de renombre internacional, con una obra literaria traducida a 37 idiomas y múltiples galardones.

"EL JARDÍN DE VIVEROS COMO UN LUGAR EVOCADOR"

La encargada de diseñar el cartel y la imagen gráfica de la presente edición, Virginia Lorente, ha expresado su agradecimiento a las autoridades por permitirle "el honor" de realizar la obra. "Intento presentar el Jardín de Viveros como un lugar evocador que transmite tranquilidad, con la sombra de los árboles y sobre todo el sonido de las aves", ha dicho.

En el cartel se muestran las hojas de los árboles del parque como libros que, a su vez, están siendo leídos por las aves. Así, Lorente ha asegurado que "todas esas aves ilustradas volarán por el jardín durante los días de la Fira y se posarán en las casetas, los puntos de libros o los autobuses para invitarnos a leer".

La Fira del Llibre del 2026 contará con 120 autores invitados y más de 1.700 actividades, entre las que se incluyen clubes de lectura, firma y venta de libros o charlas de escritores de ficción y no-ficción. Así, la organización estima que el valor por la venta total de libros ascenderá al millón de euros y, a su vez, calcula la presencia de unos 4.000 escolares y 600 autores como visitantes.

EL PALAU SE INCORPORA PPR PRIMERA VEZ

Además, por primera vez se incorpora el Palau de la Música. Así, en el denominado Espai Palau de la Música se ofrecerá un programa centrado en música actual para jóvenes intérpretes, con el objetivo de fomentar la participación y el acercamiento del público familiar a la creación contemporánea. Actuarán Jordi López, Carla Almería y Ana Andriani, bajo la coordinación de Elena Solanes y la ddrección escénica de Ángel Escutia.

Al día siguiente, 2 de mayo, a las 19:15 horas, se ha programado un concierto-coloquio bajo el título "La relación música-literatura en la creación musical contemporánea", con la intervención del compositor Emilio Calandín.

La siguiente cita será el 9 de mayo, a las 12:00 horas, con la presentación de la novela 'El último concierto de Viena', del escritor, periodista y musicólogo Martín Llade. Ese mismo día, a las 18:00 horas, Virginia Sánchez Rodríguez ofrecerá la charla titulada 'Música y creación femenina', en la que se presentarán los libros Bach y Mozart: el turno es de ellas y Mendelssohn y Schumann: el turno es de ellas, centrados en la revisión del canon musical desde una perspectiva de género.

Al día siguiente, 10 de mayo, a las 17:00 horas, se ofrecerá una charla coloquio en torno al estreno de Medea, obra de encargo del Palau de la Música, con la participación del compositor José María Sánchez-Verdú. La actividad permitirá profundizar en el proceso creativo, los referentes estéticos y el contexto de producción de la obra.