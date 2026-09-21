La Fira Trovam celebrará su fiesta de presentación con conciertos de Palmer y las Víctimas Civiles - TROVAM

CASTELLÓ 21 Sep. (EUROPA PRESS) - -

La Fira Valenciana de la Música Trovam presentará su programación el sábado 31 de octubre en la sala La Bohemia de Castellón. Lo hará con una fiesta protagonizada por Palmer y Las Víctimas Civiles, formaciones que han participado en ediciones anteriores de dicho evento profesional y musical. Concretamente, lo hicieron en 2024 y 2017, respectivamente.

Trovam tendrá lugar entre el jueves 12 y el sábado 14 de noviembre en la capital de La Plana Alta. La programación artística incluye la presencia de 48 cantantes y grupos de diversas procedencias y estilos musicales. Así, la Fira acogerá el estreno del nuevo espectáculo de Pep Gimeno 'Botifarra', además de las actuaciones de Sandra Monfort con el show Terra de Guapes, Perfecto Miserable, Romàntic Dimoni, Bernal y La Xica, entre otros.

Asimismo, tocarán formaciones estatales como Depresión Sonora, Repion, Cervatana, Rebrote, La Perra Blanco, Toundra y Brighton 64. Por otra parte, habrá mesas de debate, charlas y talleres en una intensa programación profesional.

Palmer es un colectivo musical transfolk encabezado por la burrianense Aina Monferrer. Ha publicado cinco referencias -Psicopompa (2020), el EP Fallanca (2021), Solatge (2022), Derelicte (2023) y Conxorxa (2024)- construidas con elementos de tecno, punk, trap, folclore, letras pop con carga política y muchas ganas de bailar.

Su último lanzamiento a través del sello Poni de Troia los ha consolidado como grupo puntero de la nueva escena del folk político electrónico y tecnopop valenciano. Este año han lanzado los sencillos 'La moma xopà' con Reina Mora y la banda sonora del cortometraje No als poalets. Además, están preparando disco nuevo mientras continúan de gira.

LAS VÍCTIMAS CIVILES

Por otra parte, Las Víctimas Civiles es un grupo nacido del encuentro entre la poesía de Héctor Arnau y la música de Pau Miquel Soler (Arthur Caravan). La formación pone en escena un punk-rock carnavalesco al servicio de un repertorio donde la canción protesta degenera en lamento bufonesco, tragicomedia y apología del hedonismo neoliberal.

Tras más de una década de trayectoria, los directos de la banda han derivado hacia un ritual que atrae a un público no precisamente joven hacia el versículo fallero, la performance y el aquelarre. Su segundo disco, publicado la primavera pasada, lleva por título Dulce exceso del progreso.

La Fira Valenciana de la Música Trovam está impulsada por la Valencian Music Association (VAM!) en colaboración con el Institut Valencià de Cultura (Generalitat Valenciana) y el Ayuntamiento de Castelló. Además, cuenta con la participación de la Diputación de Castellón; el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música y la Dirección General de Industrias Culturales (Ministerio de Cultura); Turisme Comunitat Valenciana; la Sociedad de Artistas, Intérpretes o Ejecutantes (AIE); la Federación de la Música de España (Es Música); la Asociación Professional de Representantes, Promotores i Managers de Cataluña (ARC); Sympathy for the Lawyer; Radio 3 (RNE); Onda Cero y À Punt Mèdia.

La Fira también tiene el patrocinio de Mahou - San Miguel (Vibra Mahou) y el apoyo de espacios y entidades como la Fira Mediterrània de Manresa, la FiM de Vila-Seca, Fira B! o la Federació Valenciana de la Indústria Musical (Fevim).