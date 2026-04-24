La firma de hipotecas en la Comunitat vuelve a aumentar en febrero, un 16,3%, y suma 20 meses de ascensos interanuales

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VALÈNCIA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en la Comunitat Valenciana ha subido un 16,3% en febrero respecto al mismo mes del año anterior --frente a una subida del 16,26% a nivel nacional--, hasta sumar un total de 5.473 operaciones y encadena veinte meses de crecimiento. Si se compara con el mes anterior, el ascenso en este tipo de operaciones ha sido del 13,3%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En la Comunitat se prestaron 736,54 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en febrero, un 26,72% más del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas subió un 11,8%

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 6.886 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 1.074,19 millones de euros. De ellas, 103 fueron sobre fincas rústicas y 6.783 sobre urbanas.

De las 6.783 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en febrero en la Comunitat Valenciana, 5.473 fueron sobre viviendas; 44 en solares y 1.266 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad --subrogaciones al acreedor-- fue de 77 y en 669 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado --subrogaciones al deudor--. De las 1.822 hipotecas con cambios en sus condiciones, 1.076 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 7.471 préstamos sobre fincas en Comunitat Valenciana. De ellas 5.424 correspondieron a viviendas, 234 a fincas rústicas, 1.739 a urbanas y 74 sobre solares.

DATOS POR CCAA

Por comunidades autónomas, donde se comportó mejor el mercado de las hipotecas en comparación con el año anterior fue en Madrid (+36,87%), Castilla-La Mancha (+29,53%) y Andalucía (+24,70%), mientras que las comunidades que marcaron un peor registro fueron Extremadura seguida de País Vasco y La Rioja con caídas del 17,3%, 7,16% y 4,71%, respectivamente.

En cuanto al importe prestado, aumentó en todas las comunidades con Andalucía (+48,16%), Castilla-La Mancha (+44,75%) y Galicia (+41,10%) marcando los mejores registros, salvo en La Rioja, en donde se redujo un 1,24%.

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Contenido multimedia:

Gráficos de la evolución de las hipotecas

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