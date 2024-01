Una firma del PCUMH colabora con una marca de alimentos para comercializar sustitutos vegetales del queso

Sustitutivos vegetales del queso de la empresa del Parque Científico de la UMH Mommus Foods y de la marca de alimentos Hi Vegs, de Dacsa Group

ALICANTE, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La empresa Mommus Foods, del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (PCUMH) de Elche (Alicante), ha colaborado con la marca de alimentos Hi Vegs, de Dacsa Group, para lanzar dos sustitutos vegetales del queso, un semicurado ahumado y un otro picante, que ya están disponibles en Carrefour España.

La cofundadora de la compañía del PCUMH, Cristina Quinto, ha resaltado que este "paso estratégico refuerza la posición" de Mommus Foods y Hi Vegs! en el mercado, además de "contribuir a la construcción de un futuro alimentario más sostenible y ético", según ha indicado la institución académica en un comunicado.

"La alianza estratégica de nuestra empresa con Hi Vegs! para introducir estos dos productos en Carrefour España refleja la importancia de la accesibilidad. La presencia de productos veganos en grandes cadenas de distribución no solo amplía la oferta para los consumidores que ya han adoptado un estilo de vida vegano, sino que también desempeña un papel crucial en la transición de aquellos que buscan reducir su consumo de productos de origen animal", ha subrayado Quinto.

En este sentido, ha apuntado que la tendencia hacia una dieta flexitariana está "en aumento" y ha añadido que, según un estudio de Lantern, en España hay alrededor de diez millones de flexitarianos. Se trata de consumidores que adoptan una alimentación principalmente vegetal, incorporando ocasionalmente alimentos de origen animal.

Por su parte, la consejera ejecutiva de Dacsa Group, Araceli Císcar, ha puesto en valor la importancia de esta colaboración y ha destacado que los consumidores buscan "cada vez más alimentos de mayor calidad y más comprometidos con el medio ambiente".

También ha hecho hincapié en que la disponibilidad de productos vegetales en grandes superficies es "esencial para satisfacer estas demandas y hacer que las opciones plant-based sean accesibles para un público más amplio".

Mommus Foods es una empresa fundada en un pequeño obrador de Alicante, que cuenta en la actualidad con cuatro gamas de productos innovadores. Estas incluyen los productos vegetales 'Esto no es un queso semicurado', 'Esto no es un queso Camembert', 'Esto no es queso cremoso' y la 'Censurasada', un sustituto plant-based del embutido rojizo.

La empresa del PCUMH se ha convertido recientemente en el primer obrador español de sustitutos vegetales del queso en industrializar su producción.