La fiscal Susana Gisbert vuelve a presentar su última novela 'No me obligues' afectada por la pandemia

Presentación de la novela 'No me obligues'

Presentación de la novela 'No me obligues' - EDITORIAL

VALÈNCIA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La fiscal de València Susana Gisbert volverá a presentar este miércoles su última novela 'No me obligues', editada por Talón de Aquiles, que se ha visto afectada por la pandemia.

La novela, con prólogo de la periodista Loreto Ochando, se presentará a las 19 horas en la Alquería del Jamón con el apoyo de la librería Bibliocafé.

El nuevo texto de Gisbert, fiscal coordinadora de delitos de Odio en València, se vio afectada por la pandemia y el confinamiento. La obra salió a la luz el último día de febrero de 2020, poco antes de la declaración de estado de alarma.

Por eso, aunque llegó a tener su bautizo oficial en el Casino de Agricultura de Valencia, no pudo casi ver mundo y ahora, cuando las circunstancias lo permiten, se le dará una nueva oportunidad. El miércoles acompañarán a la autora Mauro Guillén, editor, y Antonio Martínez, la cara visible de la editorial valenciana Talón de Aquiles.

'No me obligues' es una novela que trata el tema de la violencia de género con el enfoque novedoso que supone hacerlo desde el punto de vista del maltratador. No obstante, no se trata de una obra dogmática sino de una novela de intriga. La autora aprovecha su experiencia profesional de más de 15 años como fiscal de violencia de género para dotarla de una realidad y una credibilidad incontestables.

Además, 'No me obligues' cuenta con un valor añadido, especialmente en este momento. La imagen de la cubierta es obra de la ilustradora valenciana Carolina Calvo, autora de la imagen de las dos sirenitas que se hizo viral hace apenas unas días a propósito del asesinato de las pequeñas Anna y Olivia, y con la que consiguió llegar a todo el mundo, especialmente al corazón de esa madre destrozada.