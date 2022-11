La Fiscalía de la Comunitat Valenciana se opone a todas las rebajas de penas tras la ley del 'solo sí es sí'

VALENCIA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de la Comunitat Valenciana se ha opuesto a todas las rebajas de penas solicitadas tras la aprobación de la ley del 'solo sí es sí', al seguir en la mayoría de casos el criterio de la Fiscalía General del Estado.

Así lo ha indicado la fiscal superior de la Comunitat Valenciana, Teresa Gisbert, en declaraciones ante los medios de comunicación previo a su comparecencia en la Comisión de Justicia de Les Corts, donde ha presentado la Memoria del año 2022.

En concreto, la máxima representante fiscal ha indicado que se han producido aproximadamente una decena de informes negativos en todo el territorio valenciano, la mayoría en Valencia.

También la mayoría de ellos han utilizado el criterio de la Fiscalía General del Estado, excepto un caso en Alicante, que también ha emitido informe negativo aunque basado en otros criterios que Gisbert no ha especificado.

Preguntada sobre la posibilidad de consultar a las víctimas antes de la revisión de la condena, Gisbert ha pedido estudiarlo y ha afirmado que no está "completamente a favor ni en contra", y ha planteado si esta consulta podría inducir a una "revictimación".

Por ello, ha indicado que la fiscalía valenciana se lo está planteando, al igual que cree que harán muchos otros fiscales, pero ha recordado que actúan con criterio unificado, por lo que no se producirá la situación que se está viendo con los Tribunales Superiores de Justicia de cada CCAA, que aplican su propio criterio.

Gisbert ha señalado que "cualquier jurista que lea el estatuto de la víctima" tendría dudas en esta cuestión, ya que el principal objetivo es ayudar a la víctima. No obstante, ha insistido en la posibilidad de que una consulta suponga una revictimización y ha puesto como ejemplo: "Cabría la posibilidad de preguntarle si quiere ser oída, pero quizá eso ya es recordarle la situación".

Ante las preguntas de los diputados en Les Corts, ha explicado que en Valencia no se ha dictado ningún auto respecto a la posible rebaja de penas y ha avanzado que la semana que viene se reunirá la Junta de Jueces para unificar criterios.

Preguntada por si han recibido instrucciones del Gobierno al respecto, ha contestado: "La pregunta ofende. No. No he recibido en mi vida instrucción del Gobierno. No las he recibido y aunque lo hubiera hecho, el principio de legalidad e imparcialidad va por encima de cualquier cosa", ha aseverado. "Tengo la conciencia muy tranquila", ha subrayado.