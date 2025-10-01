Formatos híbridos y voces femeninas dominan la Sección Oficial de la 40ª Mostra de València

Competirán dos producciones españolas: 'Mariscal. La alegría de vivir', de la valenciana Laura Grande, y 'Pizza fritta', de Domingo de Luis

VALÈNCIA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Mostra de València-Cinema del Mediterrani ha revelado los 13 largometrajes que formarán parte de la Sección Oficial de su 40ª edición, que se celebrará del 23 de octubre al 2 de noviembre, con proyecciones a concurso en los Cines Babel. En esta lista habrá dos representantes españolas: 'Mariscal. La alegría de vivir', de Laura Grande, y 'Pizza fritta', de Domingo de Luis.

El festival, organizado por el Palau de la Música, contará con una "importante representación" de voces autorales femeninas: Gözde Kural, Yomna Khattab, Erige Sehiri, Laura Grande y Gaya Jiji. La selección representa un variado mosaico de distintos países del arco mediterráneo: Grecia, Egipto, Turquía, Arabia Saudí, Túnez, Italia, Francia, Portugal y España, todas ellas vivirán su estreno en España durante la competición.

Precisamente, desde España vienen dos títulos: el documental 'Mariscal. La alegría de vivir', de la valenciana Laura Grande, que analiza las últimas décadas de nuestro país a la vez que la vida del conocido artista; y 'Pizza fritta', de Domingo de Luis, una coproducción con Italia a medio camino entre el documental y la ficción. Las propuestas híbridas son un sello diferenciador de esta Sección Oficial, como demuestra la presencia de 'Orfeo', de Virgilio Villoresi, que mezcla imagen real y animación.

Estos largometrajes competirán por la Palmera de Oro, dotada con 30.000 euros a la producción, además de 15.000 euros adicionales para la distribuidora que estrene la película en España.

Asimismo, el certamen otorgará un premio de 20.000 euros a la Palmera de Plata-Premio Especial del Jurado. Los encargados de otorgarlos serán la actriz valenciana Gloria March, a quien hemos podido ver en filmes como 'Kepler Sexto B' (2023), La mort de Guillem (2021), y 'La boda de Rosa' (2019), que actuará como presidenta del jurado; la directora, productora y guionista griega Evi Kalogiropoulou --que este año ha cosechado numerosos premios en festivales internacionales con 'Gorgonà', una historia distópica de empoderamiento femenino--, y la gestora cultura egipcia Sara Nour, coordinadora ejecutiva de Cairo Industry Days del Festival Internacional de El Cairo, entre otros.