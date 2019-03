Los 'Fridays for Future' llegan a València: Jóvenes se movilizan por el cambio climático y llaman a la huelga del día 15

Publicado 01/03/2019 14:11:01 CET

VALÈNCIA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El movimiento europeo 'Fridays for Future' ha arrancado este viernes en València con una concentración de jóvenes y estudiantes en la plaza de la Virgen, en la que los participantes han reclamado a los partidos políticos "medidas contundentes contra el cambio climático": "no vamos a votar a partidos que no tengan medidas contundentes contra el cambio climático, porque los que no tiene, no están apostando realmente por nuestro futuro". Desde la plataforma han animado a participar en la huelga europea del 15 de marzo.

Así lo ha manifestado una de las componentes de la plataforma, Alba Calonge, en la primera concentración de las que están planteadas cada viernes en esta plaza. Desde la plataforma han comenzado un manifiesto en el que instan a ponerse "en marcha ya" porque "las consecuencias del cambio climático en nuestro país son claramente visibles".

El 15 de marzo, ha afirmado Calonge, habrá una "gran huelga estudiantil europea por la justicia climática y no nos vamos a quedar atrás".

Desde la plataforma han señalado que su objetivo es que los políticos "tomen conciencia y que hagan acciones contra el cambio climático". "Necesitamos que apuesten por nuestro futuro. Si no cambiamos esto, no vamos a tener un futuro nuestra generación y la que viene", han manifestado.

"Vamos a pagar las consecuencias de otros que son los que han contaminado y que son los que no han tenido la suficiente visión para poner medidas", han manifestado.

En el territorio valenciano, destacan en el manifiesto, "de las afecciones pueden ser especialmente graves ya que la mayor parte de la misma está en riesgo de desertificación". "Vemos como los almendros florecen en febrero y la temperatura alcanza los 25ºC", remarcan.

"Nuestros ecosistemas están cambiando a velocidades que impiden la adaptación de las especies, y el cambio climático, en sus peores escenarios, tendría efectos devastadores sobre sectores económicos claves", explican, al tiempo que reclaman "es urgente que se declare el estado de Emergencia Climática".

Así, han citado la frase de la activista climática sueca Greta Thunberg: "Ustedes dicen que aman a sus hijos por encima de todo, pero les están robando su futuro ante sus propios ojos", y han criticado en el manifiesto que "el coste de la pasividad es enorme".

"Hace falta cambios profundos en un modelo económico cuya principal víctima somos nosotros mismos. Y para ello, la movilización es imprescindible, pero también lo es que se tomen las medidas para frenar el deterioro ecológico. Nos jugamos nuestro futuro, ¿de qué sirve cualquier tipo de preparación si no tenemos un planeta en condiciones donde darle uso? No nos movemos solo por la esperanza: vamos a pasar a la acción. ¡Transformemos la esperanza en movimiento!", reza el manifiesto.